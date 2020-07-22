ليبيا تسجل 108 حالات إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و587 مصاباً بالجزائر

15 وفاة في إيطاليا.. وإسبانيا سجلت 1358 إصابة خلال 24 ساعة

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب تعافي 38 مصاباً ووفاة حالة.

وفي التفاصيل أوضح المركز الليبي في بيان اليوم إنه تسلم 1117 عينة للكشف عن الفيروس ليتبين سلبية 1009 عينات، منها 38 حالة شفاء، وإيجابية 108 عينات موزعة بموجب 67 حالة جديدة و41 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.

وسجلت الجزائر 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث ذكر الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي يومي أن 246 مريضاً تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وأفاد "فورار" أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالجزائر بلغ 24.278 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1100، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16.646.

وفي أوروبا، سجلت إيطاليا 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و128 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم: إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس زاد في آخر 24 ساعة بذلك إلى 35073 وفاة، بينما ارتفع تعداد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء إلى 244752 مصاباً.

وسجلت إسبانيا حالتي وفاة و1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 266194 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28424 حالةً.