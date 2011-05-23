"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على الباحة حتى 8 مساءً

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.