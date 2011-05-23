"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على الباحة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.