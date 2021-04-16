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"الصحة": نرصد ارتفاعاً مستمراً في حالات الإصابة بكورونا

دعت إلى تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي (918) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (53744) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نرصد ارتفاعاً مستمراً في حالات الإصابة بكورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي (918) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (53744) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
04:05 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
05:57 PM

"الصحة": نرصد ارتفاعاً مستمراً في حالات الإصابة بكورونا

دعت إلى تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
3,029

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي (918) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (10) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (53744) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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