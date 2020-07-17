"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى السابعة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل محافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.