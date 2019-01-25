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أهالي "الأندلس" بالرياض: نعاني من انقطاع المياه لأكثر من شهر.. و"الشركة" توضح

قالت: الصيانة أثرت على بعض المواقع والوضع التشغيلي جيد

اشتكى عدد من قاطني حي الأندلس في مدينة الرياض من انقطاع المياه لأكثر من شهر في منازلهم، مشيرين إلى أن الانقطاع كبدهم مبالغ مالية بسبب اضطرارهم لشراء الماء من أصحاب الصهاريج، فيما أكدت "الشركة الوطنية للمياه"

أنه تم إنجاز بعض الصيانة المؤثرة على مواقع بعض العملاء، موضحة بالصور أن الوضع التشغيلي في الحي يعمل بشكل جيد.

وتفصيلا، فقد أبدى عدد من قاطني حي الأندلس بالرياض تذمرهم من انقطاع المياه عن منازلهم لأكثر من شهر، مؤكدين أنهم تواصلوا مع الشركة الوطنية للمياه، إلا أنها ترد عليهم برسائل نصية مؤكدة أنها ستصلح المشكلة خلال 72 ساعة.

وقالوا إنه "إذا مضت الـ ٧٢ ساعة تقوم الشركة بإعادة الرسالة، وهكذا على هذه الحال لأكثر من شهر".

"سبق" تواصلت مع الشركة الوطنية للمياه، والتي أفادت بأنه "بخصوص ما ورد من شكاوى انقطاع المياه عن قاطني حي الأندلس بالرياض، والذي يحده من الشمال طريق الأمير بندر بن عبدالعزيز، ومن الغرب طريق خالد بن الوليد، ومن الجنوب طريق خريص، ومن الشرق شارع عبدالرحمن الناصر والتي تجاوزت شهراً، عليه نفيدكم بأن الحي بشكل عام يعتبر جيداً للوضع التشغيلي، وتم إنجاز بعض الصيانات المؤثرة على مواقع بعض العملاء".

وأضافت: "وفق نتائج الكشف هذا اليوم من قبل الفرق الميدانية للحسابات المشار لها بالخبر؛ تبين وصول المياه بشكل جيد".

كما وثقت الشركة اليوم بمقاطع الفيديو من الموقع تدفق المياه في الحي بشكل جيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي "الأندلس" بالرياض: نعاني من انقطاع المياه لأكثر من شهر.. و"الشركة" توضح
سبق

اشتكى عدد من قاطني حي الأندلس في مدينة الرياض من انقطاع المياه لأكثر من شهر في منازلهم، مشيرين إلى أن الانقطاع كبدهم مبالغ مالية بسبب اضطرارهم لشراء الماء من أصحاب الصهاريج، فيما أكدت "الشركة الوطنية للمياه"

أنه تم إنجاز بعض الصيانة المؤثرة على مواقع بعض العملاء، موضحة بالصور أن الوضع التشغيلي في الحي يعمل بشكل جيد.

وتفصيلا، فقد أبدى عدد من قاطني حي الأندلس بالرياض تذمرهم من انقطاع المياه عن منازلهم لأكثر من شهر، مؤكدين أنهم تواصلوا مع الشركة الوطنية للمياه، إلا أنها ترد عليهم برسائل نصية مؤكدة أنها ستصلح المشكلة خلال 72 ساعة.

وقالوا إنه "إذا مضت الـ ٧٢ ساعة تقوم الشركة بإعادة الرسالة، وهكذا على هذه الحال لأكثر من شهر".

"سبق" تواصلت مع الشركة الوطنية للمياه، والتي أفادت بأنه "بخصوص ما ورد من شكاوى انقطاع المياه عن قاطني حي الأندلس بالرياض، والذي يحده من الشمال طريق الأمير بندر بن عبدالعزيز، ومن الغرب طريق خالد بن الوليد، ومن الجنوب طريق خريص، ومن الشرق شارع عبدالرحمن الناصر والتي تجاوزت شهراً، عليه نفيدكم بأن الحي بشكل عام يعتبر جيداً للوضع التشغيلي، وتم إنجاز بعض الصيانات المؤثرة على مواقع بعض العملاء".

وأضافت: "وفق نتائج الكشف هذا اليوم من قبل الفرق الميدانية للحسابات المشار لها بالخبر؛ تبين وصول المياه بشكل جيد".

كما وثقت الشركة اليوم بمقاطع الفيديو من الموقع تدفق المياه في الحي بشكل جيد.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:39 PM

أهالي "الأندلس" بالرياض: نعاني من انقطاع المياه لأكثر من شهر.. و"الشركة" توضح

قالت: الصيانة أثرت على بعض المواقع والوضع التشغيلي جيد

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فلاح الجوفان - الرياض
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اشتكى عدد من قاطني حي الأندلس في مدينة الرياض من انقطاع المياه لأكثر من شهر في منازلهم، مشيرين إلى أن الانقطاع كبدهم مبالغ مالية بسبب اضطرارهم لشراء الماء من أصحاب الصهاريج، فيما أكدت "الشركة الوطنية للمياه"

أنه تم إنجاز بعض الصيانة المؤثرة على مواقع بعض العملاء، موضحة بالصور أن الوضع التشغيلي في الحي يعمل بشكل جيد.

وتفصيلا، فقد أبدى عدد من قاطني حي الأندلس بالرياض تذمرهم من انقطاع المياه عن منازلهم لأكثر من شهر، مؤكدين أنهم تواصلوا مع الشركة الوطنية للمياه، إلا أنها ترد عليهم برسائل نصية مؤكدة أنها ستصلح المشكلة خلال 72 ساعة.

وقالوا إنه "إذا مضت الـ ٧٢ ساعة تقوم الشركة بإعادة الرسالة، وهكذا على هذه الحال لأكثر من شهر".

"سبق" تواصلت مع الشركة الوطنية للمياه، والتي أفادت بأنه "بخصوص ما ورد من شكاوى انقطاع المياه عن قاطني حي الأندلس بالرياض، والذي يحده من الشمال طريق الأمير بندر بن عبدالعزيز، ومن الغرب طريق خالد بن الوليد، ومن الجنوب طريق خريص، ومن الشرق شارع عبدالرحمن الناصر والتي تجاوزت شهراً، عليه نفيدكم بأن الحي بشكل عام يعتبر جيداً للوضع التشغيلي، وتم إنجاز بعض الصيانات المؤثرة على مواقع بعض العملاء".

وأضافت: "وفق نتائج الكشف هذا اليوم من قبل الفرق الميدانية للحسابات المشار لها بالخبر؛ تبين وصول المياه بشكل جيد".

كما وثقت الشركة اليوم بمقاطع الفيديو من الموقع تدفق المياه في الحي بشكل جيد.

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