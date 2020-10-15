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نائب أمير جازان يقلد "أبو دوشة" رتبة عميد

قلد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم بمكتبه بالإمارة، العميد علي بن أحمد أبو دوشة من منسوبي مديرية السجون بجازان رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر "أبو دوشة"، عن خالص شكره وتقديره للقيادة الكريمة على هذه الثقة ووزير الداخلية وأمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة، سائلاً المولى –عز وجل- أن تكون عونًا له ودافعًا لبذل المزيد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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نائب أمير جازان يقلد "أبو دوشة" رتبة عميد
سبق

قلد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم بمكتبه بالإمارة، العميد علي بن أحمد أبو دوشة من منسوبي مديرية السجون بجازان رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر "أبو دوشة"، عن خالص شكره وتقديره للقيادة الكريمة على هذه الثقة ووزير الداخلية وأمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة، سائلاً المولى –عز وجل- أن تكون عونًا له ودافعًا لبذل المزيد في خدمة الدين والمليك والوطن.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:19 PM

نائب أمير جازان يقلد "أبو دوشة" رتبة عميد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قلد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم بمكتبه بالإمارة، العميد علي بن أحمد أبو دوشة من منسوبي مديرية السجون بجازان رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبّر "أبو دوشة"، عن خالص شكره وتقديره للقيادة الكريمة على هذه الثقة ووزير الداخلية وأمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة، سائلاً المولى –عز وجل- أن تكون عونًا له ودافعًا لبذل المزيد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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