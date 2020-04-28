"المعلمي" يشارك في اجتماع سفراء مجموعة آسيا في الأمم المتحدة

شهد بحث الجهود المشتركة في مكافحة جائحة كورونا المستجد

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة الماضية، في الاجتماع الشهري لسفراء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ "APG" في الأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة السفير جمال فارس الرويعي.

وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود المشتركة في مكافحة جائحة كورونا المستجد والدعم الدولي المقدم في سبيل ذلك.

وقدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة لسفراء المجموعة الإقليمية حول خطته للاستجابة الإنسانية لجائحة كوفيد ١٩.

حضر الاجتماع رئيسة قسم الترشيحات بالوفد السكرتير أول سارة عاشور، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم السكرتير أول حكمت السعيد.