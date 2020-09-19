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الرياض.. "مركز الأمير سلطان لأمراض القلب" ينظم اليوم العالمي لسلامة المرضى

تزامناً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها العالمية للرعاية الصحية

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض أمس الثلاثاء 17/9/2019م اليوم العالمي لسلامة المرضى، في مبنى العيادات الخارجية ومبنى التنويم الرئيسي لمركز القلب.

وحظيت الفعالية بمشاركة العديد من منسوبي المركز من الكادر الطبي والفني، بالإضافة إلى المرضى المراجعين.

وتم تدشين الفعاليات بأخذ جولة على المعرض المصاحب والأقسام الطبية في المركز، بعد ذلك أقيمت محاضرتين عن سلامة المرضى الأولى للمركز السعودي لسلامة المرضى والثانية لإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

ويهدف المركز من هذه الفعالية إلى حث مقدمي الرعاية الصحية على الالتزام بسلامة المرضى وتكريس الوعي بأهمية ذلك وتعزيز ثقافة سلامة المرضى وتفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الآمنة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها العالمية للتوعية بسلامة المرضى وحث الجميع من العاملين في المجال الطبي أو المرضى على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يسعى جاهداً بالمشاركة في الأيام العالمية التي تتعلق مباشرة بأمراض وجراحة القلب كاليوم العالمي للقلب وغيرها من الأيام الطبية العالمية التي تتعلق بأمراض القلب.

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الرياض.. "مركز الأمير سلطان لأمراض القلب" ينظم اليوم العالمي لسلامة المرضى
سبق

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض أمس الثلاثاء 17/9/2019م اليوم العالمي لسلامة المرضى، في مبنى العيادات الخارجية ومبنى التنويم الرئيسي لمركز القلب.

وحظيت الفعالية بمشاركة العديد من منسوبي المركز من الكادر الطبي والفني، بالإضافة إلى المرضى المراجعين.

وتم تدشين الفعاليات بأخذ جولة على المعرض المصاحب والأقسام الطبية في المركز، بعد ذلك أقيمت محاضرتين عن سلامة المرضى الأولى للمركز السعودي لسلامة المرضى والثانية لإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

ويهدف المركز من هذه الفعالية إلى حث مقدمي الرعاية الصحية على الالتزام بسلامة المرضى وتكريس الوعي بأهمية ذلك وتعزيز ثقافة سلامة المرضى وتفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الآمنة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها العالمية للتوعية بسلامة المرضى وحث الجميع من العاملين في المجال الطبي أو المرضى على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يسعى جاهداً بالمشاركة في الأيام العالمية التي تتعلق مباشرة بأمراض وجراحة القلب كاليوم العالمي للقلب وغيرها من الأيام الطبية العالمية التي تتعلق بأمراض القلب.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
03:10 PM

الرياض.. "مركز الأمير سلطان لأمراض القلب" ينظم اليوم العالمي لسلامة المرضى

تزامناً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها العالمية للرعاية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض أمس الثلاثاء 17/9/2019م اليوم العالمي لسلامة المرضى، في مبنى العيادات الخارجية ومبنى التنويم الرئيسي لمركز القلب.

وحظيت الفعالية بمشاركة العديد من منسوبي المركز من الكادر الطبي والفني، بالإضافة إلى المرضى المراجعين.

وتم تدشين الفعاليات بأخذ جولة على المعرض المصاحب والأقسام الطبية في المركز، بعد ذلك أقيمت محاضرتين عن سلامة المرضى الأولى للمركز السعودي لسلامة المرضى والثانية لإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

ويهدف المركز من هذه الفعالية إلى حث مقدمي الرعاية الصحية على الالتزام بسلامة المرضى وتكريس الوعي بأهمية ذلك وتعزيز ثقافة سلامة المرضى وتفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الآمنة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية حملتها العالمية للتوعية بسلامة المرضى وحث الجميع من العاملين في المجال الطبي أو المرضى على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر أماناً .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يسعى جاهداً بالمشاركة في الأيام العالمية التي تتعلق مباشرة بأمراض وجراحة القلب كاليوم العالمي للقلب وغيرها من الأيام الطبية العالمية التي تتعلق بأمراض القلب.

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