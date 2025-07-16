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الصين: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

لمسافر قدم من الخارج

ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم، أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، في نهاية يوم 15 يوليو، انخفاضًا من ست حالات في اليوم السابق.

والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج. وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضًا.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي 83612 إصابة؛ بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا
سبق

ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم، أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، في نهاية يوم 15 يوليو، انخفاضًا من ست حالات في اليوم السابق.

والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج. وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضًا.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي 83612 إصابة؛ بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:31 AM

الصين: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا

لمسافر قدم من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت السلطات الصحية في الصين اليوم، أنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، في نهاية يوم 15 يوليو، انخفاضًا من ست حالات في اليوم السابق.

والإصابة الجديدة حدثت لمسافر قدم من الخارج. وكانت كل الحالات الجديدة الست في اليوم السابق حالات وافدة أيضًا.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي 83612 إصابة؛ بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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