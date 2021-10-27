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"المطيري" يفتتح النادي الرياضي النسائي بلجنة تنمية الأفلاج

لإتاحة الرياضة للسيدات في مكان تتوافر فيه الخصوصية

افتتح محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، مساء الأربعاء، النادي الرياضي النسائي بلجنة تنمية الأفلاج.

جاء ذلك لإتاحة الفرصة للسيدات بمزاولة الرياضة في مكان تتوافر فيه الخصوصية التامة، ونشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

وشهد افتتاح النادي النسائي حضور وكيل محافظة الأفلاج علي القرني، ورئيس مجموعة المسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ومدير مركز التنمية ورؤساء الجهات الحكومية والاجتماعية.

وكشفت دراسة قامت بها لجنة تنمية الأفلاج عدم وجود أماكن بالمحافظة تتوافر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، وحاجة المحافظة إلى نادٍ رياضي نسائي للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وغيرها، يساهم في تحسن صحة ممارسي الرياضة، ويواكب رؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكل شرائح المجتمع.

الأمر الذي دفع مسؤولي لجنة تنمية الأفلاج لتهيئة مقر باللجنة ليكون ناديًا رياضيًّا نسائيًّا متكاملًا تتهيّأ فيه الأجواء الرياضية المناسبة للسيدات.

وبعد حصولها على دعم المشروع من بنك الجزيرة، أنشأت اللجنة ناديًا رياضيًّا نسائيًّا متكاملَ التجهيزات والأدوات الرياضية، شهد إقبالًا من النساء بالمحافظة لمزوالة الرياضة وفق برامج تدريبية منظمة يشرف عليها مختصّات في المجال الرياضي والتدريبي.

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"المطيري" يفتتح النادي الرياضي النسائي بلجنة تنمية الأفلاج
سبق

افتتح محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، مساء الأربعاء، النادي الرياضي النسائي بلجنة تنمية الأفلاج.

جاء ذلك لإتاحة الفرصة للسيدات بمزاولة الرياضة في مكان تتوافر فيه الخصوصية التامة، ونشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

وشهد افتتاح النادي النسائي حضور وكيل محافظة الأفلاج علي القرني، ورئيس مجموعة المسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ومدير مركز التنمية ورؤساء الجهات الحكومية والاجتماعية.

وكشفت دراسة قامت بها لجنة تنمية الأفلاج عدم وجود أماكن بالمحافظة تتوافر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، وحاجة المحافظة إلى نادٍ رياضي نسائي للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وغيرها، يساهم في تحسن صحة ممارسي الرياضة، ويواكب رؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكل شرائح المجتمع.

الأمر الذي دفع مسؤولي لجنة تنمية الأفلاج لتهيئة مقر باللجنة ليكون ناديًا رياضيًّا نسائيًّا متكاملًا تتهيّأ فيه الأجواء الرياضية المناسبة للسيدات.

وبعد حصولها على دعم المشروع من بنك الجزيرة، أنشأت اللجنة ناديًا رياضيًّا نسائيًّا متكاملَ التجهيزات والأدوات الرياضية، شهد إقبالًا من النساء بالمحافظة لمزوالة الرياضة وفق برامج تدريبية منظمة يشرف عليها مختصّات في المجال الرياضي والتدريبي.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:21 PM

"المطيري" يفتتح النادي الرياضي النسائي بلجنة تنمية الأفلاج

لإتاحة الرياضة للسيدات في مكان تتوافر فيه الخصوصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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افتتح محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، مساء الأربعاء، النادي الرياضي النسائي بلجنة تنمية الأفلاج.

جاء ذلك لإتاحة الفرصة للسيدات بمزاولة الرياضة في مكان تتوافر فيه الخصوصية التامة، ونشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكافة شرائح المجتمع.

وشهد افتتاح النادي النسائي حضور وكيل محافظة الأفلاج علي القرني، ورئيس مجموعة المسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، ومدير مركز التنمية ورؤساء الجهات الحكومية والاجتماعية.

وكشفت دراسة قامت بها لجنة تنمية الأفلاج عدم وجود أماكن بالمحافظة تتوافر فيها الخصوصية التامة للنساء لمزاولة الرياضة بأنواعها، وحاجة المحافظة إلى نادٍ رياضي نسائي للوقاية من أمراض العصر كالسمنة والسكري وغيرها، يساهم في تحسن صحة ممارسي الرياضة، ويواكب رؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة البيئة الصحية الرياضية لكل شرائح المجتمع.

الأمر الذي دفع مسؤولي لجنة تنمية الأفلاج لتهيئة مقر باللجنة ليكون ناديًا رياضيًّا نسائيًّا متكاملًا تتهيّأ فيه الأجواء الرياضية المناسبة للسيدات.

وبعد حصولها على دعم المشروع من بنك الجزيرة، أنشأت اللجنة ناديًا رياضيًّا نسائيًّا متكاملَ التجهيزات والأدوات الرياضية، شهد إقبالًا من النساء بالمحافظة لمزوالة الرياضة وفق برامج تدريبية منظمة يشرف عليها مختصّات في المجال الرياضي والتدريبي.

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