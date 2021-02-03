وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-03 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 09:06 AM

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الواحدة ظهراً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: العلا والعيص وخيبر، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهراً.