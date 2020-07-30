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مدير عام الجوازات: أنظمة المملكة تعمل على مراقبة استغلال البشر أو سوء التعامل معهم

أكد أن جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة حقوقه محفوظة.. والدولة تتابع

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص يوم الثلاثين من الشهر السابع لعام 2020 م إن المملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع اهتمامًا بالغًا سواء ما يتعلق بالاتجار المادي أو بالإتجار المعنوي فيما يؤذي النفس أو فيما يتعلق في استحصار مبالغ أو التكليف بالأعمال الشاقة بالنسبة لمن يعلمون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين.

وأضاف: صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية في اليوم ٢١ من شهر رجب عام ١٤٣٠ وشددت المادة الثالثة منه على أنه يجري معاقبة كل من يعتدي أو يرتكب جريمة من جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.

وأوضح أن جميع أنظمة المملكة العربية السعودية مستقاة من الشريعة وأيضاً تعمل على تطوير وتحسين مستوى التعامل ومراقبة الإساءة أو استغلال البشر أو سوء التعامل معهم.

وشدد على أن جميع من يقع على هذه الأرض الطيبة دائمًا يبقى رافع الرأس وحقوقه محفوظة والدولة تتابع وأيضًا هناك مواقع حتى لدينا فيما يتعلق بأي شكوى تأكد أن هناك ضربًا من ضروب الاستغلال أو ضربًا من ضروب الإتجار أو حتى احتمالية وقوع هذا الشيء سواء من ضغوط أو ابتزاز أو خلاف ذلك.

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مدير عام الجوازات: أنظمة المملكة تعمل على مراقبة استغلال البشر أو سوء التعامل معهم
سبق

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص يوم الثلاثين من الشهر السابع لعام 2020 م إن المملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع اهتمامًا بالغًا سواء ما يتعلق بالاتجار المادي أو بالإتجار المعنوي فيما يؤذي النفس أو فيما يتعلق في استحصار مبالغ أو التكليف بالأعمال الشاقة بالنسبة لمن يعلمون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين.

وأضاف: صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية في اليوم ٢١ من شهر رجب عام ١٤٣٠ وشددت المادة الثالثة منه على أنه يجري معاقبة كل من يعتدي أو يرتكب جريمة من جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.

وأوضح أن جميع أنظمة المملكة العربية السعودية مستقاة من الشريعة وأيضاً تعمل على تطوير وتحسين مستوى التعامل ومراقبة الإساءة أو استغلال البشر أو سوء التعامل معهم.

وشدد على أن جميع من يقع على هذه الأرض الطيبة دائمًا يبقى رافع الرأس وحقوقه محفوظة والدولة تتابع وأيضًا هناك مواقع حتى لدينا فيما يتعلق بأي شكوى تأكد أن هناك ضربًا من ضروب الاستغلال أو ضربًا من ضروب الإتجار أو حتى احتمالية وقوع هذا الشيء سواء من ضغوط أو ابتزاز أو خلاف ذلك.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:27 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:46 PM

مدير عام الجوازات: أنظمة المملكة تعمل على مراقبة استغلال البشر أو سوء التعامل معهم

أكد أن جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة حقوقه محفوظة.. والدولة تتابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,269

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص يوم الثلاثين من الشهر السابع لعام 2020 م إن المملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع اهتمامًا بالغًا سواء ما يتعلق بالاتجار المادي أو بالإتجار المعنوي فيما يؤذي النفس أو فيما يتعلق في استحصار مبالغ أو التكليف بالأعمال الشاقة بالنسبة لمن يعلمون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين.

وأضاف: صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية في اليوم ٢١ من شهر رجب عام ١٤٣٠ وشددت المادة الثالثة منه على أنه يجري معاقبة كل من يعتدي أو يرتكب جريمة من جرائم الإتجار بالأشخاص بالسجن لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.

وأوضح أن جميع أنظمة المملكة العربية السعودية مستقاة من الشريعة وأيضاً تعمل على تطوير وتحسين مستوى التعامل ومراقبة الإساءة أو استغلال البشر أو سوء التعامل معهم.

وشدد على أن جميع من يقع على هذه الأرض الطيبة دائمًا يبقى رافع الرأس وحقوقه محفوظة والدولة تتابع وأيضًا هناك مواقع حتى لدينا فيما يتعلق بأي شكوى تأكد أن هناك ضربًا من ضروب الاستغلال أو ضربًا من ضروب الإتجار أو حتى احتمالية وقوع هذا الشيء سواء من ضغوط أو ابتزاز أو خلاف ذلك.

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