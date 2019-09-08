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"الصحة" تغلق 249 مستشفى ومجمعاً طبياً  حتى تصحيح المخالفات

نفّذت أكثر من 34 ألف جولة رقابية للحفاظ على سلامة المرضى

نفّذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى.

وأوضحت "الوزارة"، أن عدد الجولات الميدانية بلغ 34430 جولة، كما أصدرت عدداً من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغ 2088 قراراً، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.

وأبانت "الصحة"، أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و234 مجمعاً طبياً، و65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية، مشيرة إلى أن المخالفات الأكثر شيوعاً تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توافر الأدوية الأساسية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.

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"الصحة" تغلق 249 مستشفى ومجمعاً طبياً  حتى تصحيح المخالفات
سبق

نفّذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى.

وأوضحت "الوزارة"، أن عدد الجولات الميدانية بلغ 34430 جولة، كما أصدرت عدداً من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغ 2088 قراراً، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.

وأبانت "الصحة"، أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و234 مجمعاً طبياً، و65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية، مشيرة إلى أن المخالفات الأكثر شيوعاً تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توافر الأدوية الأساسية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:30 AM

"الصحة" تغلق 249 مستشفى ومجمعاً طبياً  حتى تصحيح المخالفات

نفّذت أكثر من 34 ألف جولة رقابية للحفاظ على سلامة المرضى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى.

وأوضحت "الوزارة"، أن عدد الجولات الميدانية بلغ 34430 جولة، كما أصدرت عدداً من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغ 2088 قراراً، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.

وأبانت "الصحة"، أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و234 مجمعاً طبياً، و65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية، مشيرة إلى أن المخالفات الأكثر شيوعاً تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توافر الأدوية الأساسية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.

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