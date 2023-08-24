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بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.. عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة غدًا

بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس

يعود غدًا الأحد جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للمدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز "المبادرين" في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

وتأتي عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس.

وبدأت إدارات التعليم بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية، بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة الطلاب الأسبوع المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.. عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة غدًا
سبق

يعود غدًا الأحد جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للمدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز "المبادرين" في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

وتأتي عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس.

وبدأت إدارات التعليم بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية، بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة الطلاب الأسبوع المقبل.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
09:31 PM

بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.. عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة غدًا

بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
1,051

يعود غدًا الأحد جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للمدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز "المبادرين" في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

وتأتي عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس.

وبدأت إدارات التعليم بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية، بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة الطلاب الأسبوع المقبل.

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