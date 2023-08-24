بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.. عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة غدًا

بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس

يعود غدًا الأحد جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للمدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين تم ندبهم لسد العجز "المبادرين" في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي يوم الأحد 2 / 1 / 1441هـ.

وتأتي عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم التي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف مدرسة في المملكة، بعد أسبوع من عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس.

وبدأت إدارات التعليم بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية، بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة الطلاب الأسبوع المقبل.