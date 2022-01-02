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"سحب الـ 250 كلم" تعلو هذه المنطقة.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند"

قال: الرياح تنشط وقد تثير غباراً بالمواقع المفتوحة خاصة بالغربية والوسطى

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية؛ قد تثير بعض الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة على الغربية والجنوب الغربي والوسطى والربع الخالي؛ وذلك بسبب مرور منخفض متوسطي يعبر شمال شرق #السعودية اليوم.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة المطرية مستمرة، بإذن الله تعالى، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض والحدود الشمالية وحائل والجوف ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: "الشمال الشرقي للسعودية، وعلى وجه التحديد حفر الباطن، وما حولها ترزح تحت سحب متصلة وممطرة طولها نحو 250 كلم، ولله الحمد والمنة، وعليه آمل أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمُّع المياه داخل المحافظة، وخارجها وعدم الخروج إلا للحاجة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سحب الـ 250 كلم" تعلو هذه المنطقة.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند"
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية؛ قد تثير بعض الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة على الغربية والجنوب الغربي والوسطى والربع الخالي؛ وذلك بسبب مرور منخفض متوسطي يعبر شمال شرق #السعودية اليوم.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة المطرية مستمرة، بإذن الله تعالى، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض والحدود الشمالية وحائل والجوف ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: "الشمال الشرقي للسعودية، وعلى وجه التحديد حفر الباطن، وما حولها ترزح تحت سحب متصلة وممطرة طولها نحو 250 كلم، ولله الحمد والمنة، وعليه آمل أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمُّع المياه داخل المحافظة، وخارجها وعدم الخروج إلا للحاجة".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:52 AM

"سحب الـ 250 كلم" تعلو هذه المنطقة.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند"

قال: الرياح تنشط وقد تثير غباراً بالمواقع المفتوحة خاصة بالغربية والوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الرياح السطحية؛ قد تثير بعض الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة على الغربية والجنوب الغربي والوسطى والربع الخالي؛ وذلك بسبب مرور منخفض متوسطي يعبر شمال شرق #السعودية اليوم.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة المطرية مستمرة، بإذن الله تعالى، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض والحدود الشمالية وحائل والجوف ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: "الشمال الشرقي للسعودية، وعلى وجه التحديد حفر الباطن، وما حولها ترزح تحت سحب متصلة وممطرة طولها نحو 250 كلم، ولله الحمد والمنة، وعليه آمل أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع تجمُّع المياه داخل المحافظة، وخارجها وعدم الخروج إلا للحاجة".

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