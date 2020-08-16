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"طيران ناس" يدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا

بعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول

كشف "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أنه باشر بدراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وأوكرانيا، لتكون واحدة من الوجهات المستقبلية التي سيضيفها إلى قائمة الوجهات التي يوفّرها لعملائه.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيس التنفيدي لطيران ناس بندر المهنا، وسفير أوكرانيا في السعودية فاديم فاخروشيف، بحثا خلاله سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي التجاري، والسياحة ما بين المملكة وأوكرانيا.

يأتي هذا القرار بعد صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني القاضي بإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، اعتباراً من بداية أغسطس الحالي.

ومن المتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة عدد السيّاح السعوديين إلى أوكرانيا بشكل ملحوظ، بعد أن بلغ عدد السعوديين الذين زاروا أوكرانيا في العام 2019 حوالي 5000 سائح.

يذكر أن "طيران ناس" أطلق خلال الفترة الماضية، وجهات دولية عديدة ضمت باتومي وتبليسي في جورجيا، فيينا في النمسا، باكو في أذربيجان، وسراييفو في البوسنة والهرسك.

طيران ناس رحلات مباشرة أوكرانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس" يدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا
سبق

كشف "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أنه باشر بدراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وأوكرانيا، لتكون واحدة من الوجهات المستقبلية التي سيضيفها إلى قائمة الوجهات التي يوفّرها لعملائه.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيس التنفيدي لطيران ناس بندر المهنا، وسفير أوكرانيا في السعودية فاديم فاخروشيف، بحثا خلاله سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي التجاري، والسياحة ما بين المملكة وأوكرانيا.

يأتي هذا القرار بعد صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني القاضي بإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، اعتباراً من بداية أغسطس الحالي.

ومن المتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة عدد السيّاح السعوديين إلى أوكرانيا بشكل ملحوظ، بعد أن بلغ عدد السعوديين الذين زاروا أوكرانيا في العام 2019 حوالي 5000 سائح.

يذكر أن "طيران ناس" أطلق خلال الفترة الماضية، وجهات دولية عديدة ضمت باتومي وتبليسي في جورجيا، فيينا في النمسا، باكو في أذربيجان، وسراييفو في البوسنة والهرسك.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:03 PM

"طيران ناس" يدرس إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا

بعد إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أنه باشر بدراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وأوكرانيا، لتكون واحدة من الوجهات المستقبلية التي سيضيفها إلى قائمة الوجهات التي يوفّرها لعملائه.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيس التنفيدي لطيران ناس بندر المهنا، وسفير أوكرانيا في السعودية فاديم فاخروشيف، بحثا خلاله سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي التجاري، والسياحة ما بين المملكة وأوكرانيا.

يأتي هذا القرار بعد صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني القاضي بإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، اعتباراً من بداية أغسطس الحالي.

ومن المتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة عدد السيّاح السعوديين إلى أوكرانيا بشكل ملحوظ، بعد أن بلغ عدد السعوديين الذين زاروا أوكرانيا في العام 2019 حوالي 5000 سائح.

يذكر أن "طيران ناس" أطلق خلال الفترة الماضية، وجهات دولية عديدة ضمت باتومي وتبليسي في جورجيا، فيينا في النمسا، باكو في أذربيجان، وسراييفو في البوسنة والهرسك.

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