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فتاة الـ17 خرجت من منزلها بـ"شوقية مكة" ولم تعد

لا تشكو من أية أمراض وجار البحث عنها

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً فُقدت مساء أمس بغرب مكة.

وقال "يزيد" خال المفقودة، لـ"سبق"، إن مفقودتهم خرجت مساء أمس المغرب أثناء توجهها لإحدى البقالات بشوقية مكة، مبيناً أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية.

وأضاف: "نناشد من يعثر عليها أو يملك أي معلومات أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو يتواصل على الرقم 0569813933".

مفقودة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتاة الـ17 خرجت من منزلها بـ"شوقية مكة" ولم تعد
سبق

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً فُقدت مساء أمس بغرب مكة.

وقال "يزيد" خال المفقودة، لـ"سبق"، إن مفقودتهم خرجت مساء أمس المغرب أثناء توجهها لإحدى البقالات بشوقية مكة، مبيناً أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية.

وأضاف: "نناشد من يعثر عليها أو يملك أي معلومات أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو يتواصل على الرقم 0569813933".

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:58 PM

فتاة الـ17 خرجت من منزلها بـ"شوقية مكة" ولم تعد

لا تشكو من أية أمراض وجار البحث عنها

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أحمد العبدالله - الرياض
1
447

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً فُقدت مساء أمس بغرب مكة.

وقال "يزيد" خال المفقودة، لـ"سبق"، إن مفقودتهم خرجت مساء أمس المغرب أثناء توجهها لإحدى البقالات بشوقية مكة، مبيناً أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية.

وأضاف: "نناشد من يعثر عليها أو يملك أي معلومات أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو يتواصل على الرقم 0569813933".

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