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تدريب وبحوث.. "المحامين" وكلية القانون بجامعة نورة توقعان مذكرة تفاهم

لوضع إطار للتعاون في تقديم الخدمات المهنية والقانونية والشرعية والدراسات

وقّعت الهيئة السعودية للمحامين، مساء يوم الإثنين، مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مقر الهيئة السعودية للمحامين.

ومَثَّل هيئة المحامين مساعد الأمين العام لشؤون المحامين مروان الروقي؛ فيما مثَّل الكلية، عميدة كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مها المطلق؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي بين الطرفين، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال تقديم الخدمات المهنية والقانونية والشرعية والبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهم المشتركة، وتطوير العلاقة بينها وبين الجهات القانونية ذات العلاقة؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع الثقافة القانونية في المجتمع.

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تدريب وبحوث.. "المحامين" وكلية القانون بجامعة نورة توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للمحامين، مساء يوم الإثنين، مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مقر الهيئة السعودية للمحامين.

ومَثَّل هيئة المحامين مساعد الأمين العام لشؤون المحامين مروان الروقي؛ فيما مثَّل الكلية، عميدة كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مها المطلق؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي بين الطرفين، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال تقديم الخدمات المهنية والقانونية والشرعية والبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهم المشتركة، وتطوير العلاقة بينها وبين الجهات القانونية ذات العلاقة؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع الثقافة القانونية في المجتمع.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:36 PM

تدريب وبحوث.. "المحامين" وكلية القانون بجامعة نورة توقعان مذكرة تفاهم

لوضع إطار للتعاون في تقديم الخدمات المهنية والقانونية والشرعية والدراسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة السعودية للمحامين، مساء يوم الإثنين، مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مقر الهيئة السعودية للمحامين.

ومَثَّل هيئة المحامين مساعد الأمين العام لشؤون المحامين مروان الروقي؛ فيما مثَّل الكلية، عميدة كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مها المطلق؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي بين الطرفين، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال تقديم الخدمات المهنية والقانونية والشرعية والبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.

تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهم المشتركة، وتطوير العلاقة بينها وبين الجهات القانونية ذات العلاقة؛ بما يُسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع الثقافة القانونية في المجتمع.

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