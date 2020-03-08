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كورونا يعلق الحضور الجماهيري في دورة شهداء الحد الجنوبي بالحازمي

انطلقت الجمعة بحضور 1500 مشجع

وجه رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، بإغلاق مدرجات ملعب البلدية الذي يستضيف بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، ومنع حضور الجمهور تماشياً مع قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات في كافة الألعاب الرياضية حرصاً على سلامة الجميع.

وانطلقت، مساء الجمعة الماضي، بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، على ملعب بلدية الحازمي الجديد.

جاء ذلك، بحضور أمين أمانة منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ووكيل محافظة بيشة، سعيد بن ناصر، ورئيس المركز، عبدالله بن سعيد بن ضمك، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالحازمي.

فيروس كورونا الجديد دورة شهداء الحد الجنوبي بالحازمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا يعلق الحضور الجماهيري في دورة شهداء الحد الجنوبي بالحازمي
سبق

وجه رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، بإغلاق مدرجات ملعب البلدية الذي يستضيف بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، ومنع حضور الجمهور تماشياً مع قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات في كافة الألعاب الرياضية حرصاً على سلامة الجميع.

وانطلقت، مساء الجمعة الماضي، بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، على ملعب بلدية الحازمي الجديد.

جاء ذلك، بحضور أمين أمانة منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ووكيل محافظة بيشة، سعيد بن ناصر، ورئيس المركز، عبدالله بن سعيد بن ضمك، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالحازمي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
07:19 PM

كورونا يعلق الحضور الجماهيري في دورة شهداء الحد الجنوبي بالحازمي

انطلقت الجمعة بحضور 1500 مشجع

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سويد الحارثي - الرياض
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وجه رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة، بإغلاق مدرجات ملعب البلدية الذي يستضيف بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، ومنع حضور الجمهور تماشياً مع قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات في كافة الألعاب الرياضية حرصاً على سلامة الجميع.

وانطلقت، مساء الجمعة الماضي، بطولة "شهداء الحد الجنوبي2" في بيشة، على ملعب بلدية الحازمي الجديد.

جاء ذلك، بحضور أمين أمانة منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، ووكيل محافظة بيشة، سعيد بن ناصر، ورئيس المركز، عبدالله بن سعيد بن ضمك، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بالحازمي.

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