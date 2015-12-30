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بالفيديو.. "لكزس" تعانق "كامري" في تصادم غريب بشرائع مكة المكرمة

كاميرا أحد المحال وثقت الحادث .. ومرور العاصمة المقدسة باشر التحقيق

باشر مرور العاصمة المقدسة، عصر الثلاثاء، حادث تصادم بين مركبتين وقع بحي شرائع المجاهدين.

وفي التفاصيل، وثقت كاميرات أحد المحال التجارية حادثًا مروريًا غريبًا بعد أن انحرفت مركبة من نوع لكزس ثم قفزت بشكل غريب على جانب مركبة أخرى من نوع كامري مما أدى إلى انقلابها وانزلاقها لعدة أمتار قبل أن تتوقف.

وقالت مصادر إن الحادث لم ينجم عنه إصابات تذكر، فيما باشر قسم الحوادث بمرور الشرائع التحقيق في الحادث.

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بالفيديو.. "لكزس" تعانق "كامري" في تصادم غريب بشرائع مكة المكرمة
سبق

باشر مرور العاصمة المقدسة، عصر الثلاثاء، حادث تصادم بين مركبتين وقع بحي شرائع المجاهدين.

وفي التفاصيل، وثقت كاميرات أحد المحال التجارية حادثًا مروريًا غريبًا بعد أن انحرفت مركبة من نوع لكزس ثم قفزت بشكل غريب على جانب مركبة أخرى من نوع كامري مما أدى إلى انقلابها وانزلاقها لعدة أمتار قبل أن تتوقف.

وقالت مصادر إن الحادث لم ينجم عنه إصابات تذكر، فيما باشر قسم الحوادث بمرور الشرائع التحقيق في الحادث.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
12:33 AM

بالفيديو.. "لكزس" تعانق "كامري" في تصادم غريب بشرائع مكة المكرمة

كاميرا أحد المحال وثقت الحادث .. ومرور العاصمة المقدسة باشر التحقيق

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,910

باشر مرور العاصمة المقدسة، عصر الثلاثاء، حادث تصادم بين مركبتين وقع بحي شرائع المجاهدين.

وفي التفاصيل، وثقت كاميرات أحد المحال التجارية حادثًا مروريًا غريبًا بعد أن انحرفت مركبة من نوع لكزس ثم قفزت بشكل غريب على جانب مركبة أخرى من نوع كامري مما أدى إلى انقلابها وانزلاقها لعدة أمتار قبل أن تتوقف.

وقالت مصادر إن الحادث لم ينجم عنه إصابات تذكر، فيما باشر قسم الحوادث بمرور الشرائع التحقيق في الحادث.

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