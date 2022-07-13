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البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 24831 إصابة إضافية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:17 AM

البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 24831 إصابة إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

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