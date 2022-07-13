البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل 24831 إصابة إضافية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.
فيروس كورونا الجديد
البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-13
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:17 AM
البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل 24831 إصابة إضافية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.