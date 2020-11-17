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حرس الحدود بالمدينة ينقذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر

في أحد الشعب البحرية التابعة للقطاع في ينبع

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع أمس من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.

وأضاف العنزي أنه فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وجرى توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبين بأنهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

حرس الحدود الدوريات البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود بالمدينة ينقذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر
سبق

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع أمس من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.

وأضاف العنزي أنه فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وجرى توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبين بأنهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:12 PM

حرس الحدود بالمدينة ينقذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر

في أحد الشعب البحرية التابعة للقطاع في ينبع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع أمس من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أنه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.

وأضاف العنزي أنه فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين بأنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وجرى توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تم قطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبين بأنهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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