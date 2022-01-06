أكثر من 10 آلاف زائر.. "شتاء درب زبيدة" فعاليات متنوعة لجميع أفراد الأسرة

شملت عروضًا ترفيهية وفولكلورية ومسارح وخيامًا للألعاب التقليدية والإلكترونية

جمع "شتاء درب زبيدة" الذي أطلقته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية "إتبا" في بلدة لينة التاريخية جنوب رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وانطلق في 24 من شهر ديسمبر الماضي ويستمر شهرين، أكثر من10 آلاف زائر لمواقعه الرئيسة وهي قصر الملك عبد العزيز الأثري وسوق لينة التاريخي، حيث تحتضن هذه المواقع الرئيسة عروضًا ثقافية وترفيهية ومسارحَ وعروضًا فلكلورية وخيام الألعاب التقليدية والإلكترونية، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة.

وفي التفاصيلِ، تحتوي جنبات السوق الأثري القديم على خيام الألعاب المتنوعة وأركان الأسر المنتجة للأكلات الشعبية والعربية، والحرفية والتراثية، وصولاً إلى مسرح الفعاليات في منتصف السوق بعروضه الثقافية والاجتماعية والفنية والمسابقات وغيرها، وفي الجهة الأخرى أركان الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم تعريفًا بمنتجاتها وخدماتها للزوار.

وفي الموقع الآخر يستقبل المتحف زائريه لأول مرة في قصر الملك عبد العزيز بإطلالته التاريخية التي يتجاوز عمرها الـ 80 عامًا وجماله الهندسي، حيث يضم ركنًا للضيافة، والسيارات القديمة والكلاسيكية، والمقتنيات الأثرية، والمعرض المصور، والمقتنيات الملكية المتنوعة، بالإضافة إلى تفاصيل القصر بأبراجه الأربعة، ومجالس الضيافة، وغرفه المتنوعة، والمسجد المبني على الطراز القديم.