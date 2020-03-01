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"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على الباحة

مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الباحة رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:08 PM

"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على الباحة

مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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