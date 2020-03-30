كردستان العراق: 8 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي عدد الحالات يصل إلى 150 حالة

سجل إقليم كردستان العراق، اليوم، ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة شفاء واحدة؛ ليرتفع عدد الإصابات في الإقليم إلى 150 إصابة، بينها 57 حالة شفاء وحالتا وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في الإقليم، بأن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سجلت لخمسة أشخاص من عائلة واحدة في محافظة أربيل "رجل وامرأة وثلاثة أطفال"، وثلاث إصابات بمحافظة دهوك لرجال عادوا من فرنسا أخيراً.