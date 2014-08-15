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مَن هو الجندي الذي ظهر مبتسمًا في صورة حقق مصوِّرها المركز الأول؟

نقل الحاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة

كشف الجندي الذي ظهر مبتسمًا وهو يحمل حاجًّا مسنًّا في الصورة التي حققت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، ومُنح مصوِّرها سعود العنزي جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد، أن مكان الحدث هو مشعر عرفة.

وقال الجندي ماجد علي الحكمي لـ"سبق" إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحًا في أسفل قدمه؛ فقدم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

وأضاف: لا يقتصر ما أقوم به عليّ وحدي، بل إن القوات المشاركة في الحج كافة تقوم بأعمال عظيمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن. وهذا محل فخر لنا جميعًا. مشيرًا إلى أنه لم يعرف عن انتشار الصورة إلا بعد تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مَن هو الجندي الذي ظهر مبتسمًا في صورة حقق مصوِّرها المركز الأول؟
سبق

كشف الجندي الذي ظهر مبتسمًا وهو يحمل حاجًّا مسنًّا في الصورة التي حققت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، ومُنح مصوِّرها سعود العنزي جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد، أن مكان الحدث هو مشعر عرفة.

وقال الجندي ماجد علي الحكمي لـ"سبق" إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحًا في أسفل قدمه؛ فقدم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

وأضاف: لا يقتصر ما أقوم به عليّ وحدي، بل إن القوات المشاركة في الحج كافة تقوم بأعمال عظيمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن. وهذا محل فخر لنا جميعًا. مشيرًا إلى أنه لم يعرف عن انتشار الصورة إلا بعد تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
11:34 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:03 AM

مَن هو الجندي الذي ظهر مبتسمًا في صورة حقق مصوِّرها المركز الأول؟

نقل الحاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة

A A A
بدر الجبل - بعثة المشاعر المقدّسة
17
31,768

كشف الجندي الذي ظهر مبتسمًا وهو يحمل حاجًّا مسنًّا في الصورة التي حققت المركز الأول، بوصفها أفضل صورة لموسم حج 1440 هـ، ومُنح مصوِّرها سعود العنزي جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد، أن مكان الحدث هو مشعر عرفة.

وقال الجندي ماجد علي الحكمي لـ"سبق" إن وقت الصورة كان في يوم عرفة؛ إذ شاهد الحاج يعاني جروحًا في أسفل قدمه؛ فقدم له المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة.

وأضاف: لا يقتصر ما أقوم به عليّ وحدي، بل إن القوات المشاركة في الحج كافة تقوم بأعمال عظيمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن. وهذا محل فخر لنا جميعًا. مشيرًا إلى أنه لم يعرف عن انتشار الصورة إلا بعد تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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