النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن القمة الخليجية ستُترجَم من خلالها تطلعات خادم الحرمين وقادة دول المجلس في لَمّ الشمل والتضامن

ولي العهد: سياسة السعودية قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

2020 عام حافل بمبادرات "التثقيف" في مستشفيات "صحة الطائف".. 95 ألف مستفيد ونجاح للتوعية في التصدي لـ"كورونا"

"مستشفى الأطفال"الأميز" و"مستشفى ظلم" أفضل الأقسام الحديثة بفريق عمل مميز

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة التوعية الصحية في المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، في تنفيذ خططها في تثقيف المرضى والمراجعين للقطاعات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 95 ألف مستفيد ومستفيدة على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي خفضت من أعداد المراجعين خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت صحة الطائف التحدي من خلال استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونيًا.

وتفصيلاً، نجحت أقسام التثقيف بالمستشفيات والمراكز الصحية في تنفيذ أدوارها بالمشاركة في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، باستثمار التقنيات الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية، وتفعيل العيادات الافتراضية، وتقديم خدمات التثقيف والتوعية للمستفيدين.

ويبلغ عدد المستشفيات المفعلة لخدمات التثقيف في "صحة الطائف" 11 مستشفى، وتتضمن الخدمات التي تقدمها: تثقيف المرضى المنومين ومبادرة خدمات التثقيف التي تستهدف أمراض الصدر والأمراض المزمنة والنساء والولادة والأطفال وعيادة التثقيف لمراجعي العيادات الخارجية وتثقيف السكري ومجموعات اهتمام الأمراض المزمنة والنادرة.

وتطبق تلك الخدمات التي تقدمها "صحة الطائف" معايير الجودة، فيما يبلغ عدد المراكز المفعلة فيها مبادرات التثقيف 31 مركزًا.

وتبرز إحصائيات التثقيف في مستشفيات الطائف خلال عام 2020 الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المرضى والمستفيدين، حيث أتمت المستشفيات والمراكز الصحية تثقيف أكثر من 95 ألفًا من المرضى المنومين، وزائري عيادات التثقيف الإكلينيكي.

وكانت نسبة إحصاءات مبادرات وبرامج التثقيف وتعزيز الصحة للعام 120% مقارنة بالعام 2019م.

وكانت تلك الإنجازات بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بالطائف، ومساعده للصحة العامة، والمساعد للخدمات العلاجية، ومديري المستشفيات.

"صحة الطائف" وضمن مبادراتها لتحفيز منسوبيها، كرّمت المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرات التثقيف، وذلك بعد اعتماد معايير للتقييم والمفاضلة ترتكز على تطبيق الجودة ومؤشرات الأداء وأثر التثقيف في صحة المريض والمبادرات المنفذة وبرامج التحسين واستخدام التقنيات.

وكرّم فريق التقييم المعتمد من مساعد الصحة العامة ومساعد الخدمات العلاجية، صباح اليوم، المستشفيات المتميزة، حيث حصل مستشفى الأطفال على لقب القسم المتميز في التثقيف الإكلينيكي للعام 2020 فيما حصل التثقيف الإكلينيكي بمستشفى ظلم العام على أفضل قسم حديث مؤسس بمنهجية وخطة عمل وفريق متميز خلال العام 2020.

وحصلت المثقفات "رحمة القرني" من مستشفى الأطفال و"حنان الثقفي" من مجمع الملك فيصل الطبي على المثقف المتميز خلال العام 2020؛ نظير ما قدموا من مبادرات في مجال التثقيف تضمنت التثقيف بالترفيه في مستشفى الأطفال والتميز في تقديم الخدمة للمريضات في برج الولادة بمجمع الملك فيصل الطبي.

وتم في وقت سابق تكريم المراكز الصحية المتميزة في مبادرات التثقيف الإكلينيكي، حيث تم تكريم مركز وسط المدينة كأفضل عيادة تثقيف، فيما كرّمت سبعة مراكز صحية على تميزها، وهي: مراكز الحلقة والسحيلي والشرقية والوشحاء والمويه وشرق وغرب الحوية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
2020 عام حافل بمبادرات "التثقيف" في مستشفيات "صحة الطائف".. 95 ألف مستفيد ونجاح للتوعية في التصدي لـ"كورونا"
سبق

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة التوعية الصحية في المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، في تنفيذ خططها في تثقيف المرضى والمراجعين للقطاعات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 95 ألف مستفيد ومستفيدة على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي خفضت من أعداد المراجعين خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت صحة الطائف التحدي من خلال استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونيًا.

وتفصيلاً، نجحت أقسام التثقيف بالمستشفيات والمراكز الصحية في تنفيذ أدوارها بالمشاركة في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، باستثمار التقنيات الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية، وتفعيل العيادات الافتراضية، وتقديم خدمات التثقيف والتوعية للمستفيدين.

ويبلغ عدد المستشفيات المفعلة لخدمات التثقيف في "صحة الطائف" 11 مستشفى، وتتضمن الخدمات التي تقدمها: تثقيف المرضى المنومين ومبادرة خدمات التثقيف التي تستهدف أمراض الصدر والأمراض المزمنة والنساء والولادة والأطفال وعيادة التثقيف لمراجعي العيادات الخارجية وتثقيف السكري ومجموعات اهتمام الأمراض المزمنة والنادرة.

وتطبق تلك الخدمات التي تقدمها "صحة الطائف" معايير الجودة، فيما يبلغ عدد المراكز المفعلة فيها مبادرات التثقيف 31 مركزًا.

وتبرز إحصائيات التثقيف في مستشفيات الطائف خلال عام 2020 الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المرضى والمستفيدين، حيث أتمت المستشفيات والمراكز الصحية تثقيف أكثر من 95 ألفًا من المرضى المنومين، وزائري عيادات التثقيف الإكلينيكي.

وكانت نسبة إحصاءات مبادرات وبرامج التثقيف وتعزيز الصحة للعام 120% مقارنة بالعام 2019م.

وكانت تلك الإنجازات بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بالطائف، ومساعده للصحة العامة، والمساعد للخدمات العلاجية، ومديري المستشفيات.

"صحة الطائف" وضمن مبادراتها لتحفيز منسوبيها، كرّمت المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرات التثقيف، وذلك بعد اعتماد معايير للتقييم والمفاضلة ترتكز على تطبيق الجودة ومؤشرات الأداء وأثر التثقيف في صحة المريض والمبادرات المنفذة وبرامج التحسين واستخدام التقنيات.

وكرّم فريق التقييم المعتمد من مساعد الصحة العامة ومساعد الخدمات العلاجية، صباح اليوم، المستشفيات المتميزة، حيث حصل مستشفى الأطفال على لقب القسم المتميز في التثقيف الإكلينيكي للعام 2020 فيما حصل التثقيف الإكلينيكي بمستشفى ظلم العام على أفضل قسم حديث مؤسس بمنهجية وخطة عمل وفريق متميز خلال العام 2020.

وحصلت المثقفات "رحمة القرني" من مستشفى الأطفال و"حنان الثقفي" من مجمع الملك فيصل الطبي على المثقف المتميز خلال العام 2020؛ نظير ما قدموا من مبادرات في مجال التثقيف تضمنت التثقيف بالترفيه في مستشفى الأطفال والتميز في تقديم الخدمة للمريضات في برج الولادة بمجمع الملك فيصل الطبي.

وتم في وقت سابق تكريم المراكز الصحية المتميزة في مبادرات التثقيف الإكلينيكي، حيث تم تكريم مركز وسط المدينة كأفضل عيادة تثقيف، فيما كرّمت سبعة مراكز صحية على تميزها، وهي: مراكز الحلقة والسحيلي والشرقية والوشحاء والمويه وشرق وغرب الحوية.


04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:07 PM

2020 عام حافل بمبادرات "التثقيف" في مستشفيات "صحة الطائف".. 95 ألف مستفيد ونجاح للتوعية في التصدي لـ"كورونا"

"مستشفى الأطفال"الأميز" و"مستشفى ظلم" أفضل الأقسام الحديثة بفريق عمل مميز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
38

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة التوعية الصحية في المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، في تنفيذ خططها في تثقيف المرضى والمراجعين للقطاعات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 95 ألف مستفيد ومستفيدة على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي خفضت من أعداد المراجعين خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت صحة الطائف التحدي من خلال استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونيًا.

وتفصيلاً، نجحت أقسام التثقيف بالمستشفيات والمراكز الصحية في تنفيذ أدوارها بالمشاركة في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، باستثمار التقنيات الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية، وتفعيل العيادات الافتراضية، وتقديم خدمات التثقيف والتوعية للمستفيدين.

ويبلغ عدد المستشفيات المفعلة لخدمات التثقيف في "صحة الطائف" 11 مستشفى، وتتضمن الخدمات التي تقدمها: تثقيف المرضى المنومين ومبادرة خدمات التثقيف التي تستهدف أمراض الصدر والأمراض المزمنة والنساء والولادة والأطفال وعيادة التثقيف لمراجعي العيادات الخارجية وتثقيف السكري ومجموعات اهتمام الأمراض المزمنة والنادرة.

وتطبق تلك الخدمات التي تقدمها "صحة الطائف" معايير الجودة، فيما يبلغ عدد المراكز المفعلة فيها مبادرات التثقيف 31 مركزًا.

وتبرز إحصائيات التثقيف في مستشفيات الطائف خلال عام 2020 الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المرضى والمستفيدين، حيث أتمت المستشفيات والمراكز الصحية تثقيف أكثر من 95 ألفًا من المرضى المنومين، وزائري عيادات التثقيف الإكلينيكي.

وكانت نسبة إحصاءات مبادرات وبرامج التثقيف وتعزيز الصحة للعام 120% مقارنة بالعام 2019م.

وكانت تلك الإنجازات بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بالطائف، ومساعده للصحة العامة، والمساعد للخدمات العلاجية، ومديري المستشفيات.

"صحة الطائف" وضمن مبادراتها لتحفيز منسوبيها، كرّمت المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرات التثقيف، وذلك بعد اعتماد معايير للتقييم والمفاضلة ترتكز على تطبيق الجودة ومؤشرات الأداء وأثر التثقيف في صحة المريض والمبادرات المنفذة وبرامج التحسين واستخدام التقنيات.

وكرّم فريق التقييم المعتمد من مساعد الصحة العامة ومساعد الخدمات العلاجية، صباح اليوم، المستشفيات المتميزة، حيث حصل مستشفى الأطفال على لقب القسم المتميز في التثقيف الإكلينيكي للعام 2020 فيما حصل التثقيف الإكلينيكي بمستشفى ظلم العام على أفضل قسم حديث مؤسس بمنهجية وخطة عمل وفريق متميز خلال العام 2020.

وحصلت المثقفات "رحمة القرني" من مستشفى الأطفال و"حنان الثقفي" من مجمع الملك فيصل الطبي على المثقف المتميز خلال العام 2020؛ نظير ما قدموا من مبادرات في مجال التثقيف تضمنت التثقيف بالترفيه في مستشفى الأطفال والتميز في تقديم الخدمة للمريضات في برج الولادة بمجمع الملك فيصل الطبي.

وتم في وقت سابق تكريم المراكز الصحية المتميزة في مبادرات التثقيف الإكلينيكي، حيث تم تكريم مركز وسط المدينة كأفضل عيادة تثقيف، فيما كرّمت سبعة مراكز صحية على تميزها، وهي: مراكز الحلقة والسحيلي والشرقية والوشحاء والمويه وشرق وغرب الحوية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة