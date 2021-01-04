2020 عام حافل بمبادرات "التثقيف" في مستشفيات "صحة الطائف".. 95 ألف مستفيد ونجاح للتوعية في التصدي لـ"كورونا"

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة التوعية الصحية في المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، في تنفيذ خططها في تثقيف المرضى والمراجعين للقطاعات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 95 ألف مستفيد ومستفيدة على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي خفضت من أعداد المراجعين خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت صحة الطائف التحدي من خلال استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونيًا. وتفصيلاً، نجحت أقسام التثقيف بالمستشفيات والمراكز الصحية في تنفيذ أدوارها بالمشاركة في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، باستثمار التقنيات الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية، وتفعيل العيادات الافتراضية، وتقديم خدمات التثقيف والتوعية للمستفيدين. ويبلغ عدد المستشفيات المفعلة لخدمات التثقيف في "صحة الطائف" 11 مستشفى، وتتضمن الخدمات التي تقدمها: تثقيف المرضى المنومين ومبادرة خدمات التثقيف التي تستهدف أمراض الصدر والأمراض المزمنة والنساء والولادة والأطفال وعيادة التثقيف لمراجعي العيادات الخارجية وتثقيف السكري ومجموعات اهتمام الأمراض المزمنة والنادرة. وتطبق تلك الخدمات التي تقدمها "صحة الطائف" معايير الجودة، فيما يبلغ عدد المراكز المفعلة فيها مبادرات التثقيف 31 مركزًا. وتبرز إحصائيات التثقيف في مستشفيات الطائف خلال عام 2020 الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المرضى والمستفيدين، حيث أتمت المستشفيات والمراكز الصحية تثقيف أكثر من 95 ألفًا من المرضى المنومين، وزائري عيادات التثقيف الإكلينيكي. وكانت نسبة إحصاءات مبادرات وبرامج التثقيف وتعزيز الصحة للعام 120% مقارنة بالعام 2019م. وكانت تلك الإنجازات بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بالطائف، ومساعده للصحة العامة، والمساعد للخدمات العلاجية، ومديري المستشفيات. "صحة الطائف" وضمن مبادراتها لتحفيز منسوبيها، كرّمت المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرات التثقيف، وذلك بعد اعتماد معايير للتقييم والمفاضلة ترتكز على تطبيق الجودة ومؤشرات الأداء وأثر التثقيف في صحة المريض والمبادرات المنفذة وبرامج التحسين واستخدام التقنيات. وكرّم فريق التقييم المعتمد من مساعد الصحة العامة ومساعد الخدمات العلاجية، صباح اليوم، المستشفيات المتميزة، حيث حصل مستشفى الأطفال على لقب القسم المتميز في التثقيف الإكلينيكي للعام 2020 فيما حصل التثقيف الإكلينيكي بمستشفى ظلم العام على أفضل قسم حديث مؤسس بمنهجية وخطة عمل وفريق متميز خلال العام 2020. وحصلت المثقفات "رحمة القرني" من مستشفى الأطفال و"حنان الثقفي" من مجمع الملك فيصل الطبي على المثقف المتميز خلال العام 2020؛ نظير ما قدموا من مبادرات في مجال التثقيف تضمنت التثقيف بالترفيه في مستشفى الأطفال والتميز في تقديم الخدمة للمريضات في برج الولادة بمجمع الملك فيصل الطبي. وتم في وقت سابق تكريم المراكز الصحية المتميزة في مبادرات التثقيف الإكلينيكي، حيث تم تكريم مركز وسط المدينة كأفضل عيادة تثقيف، فيما كرّمت سبعة مراكز صحية على تميزها، وهي: مراكز الحلقة والسحيلي والشرقية والوشحاء والمويه وشرق وغرب الحوية.

2020 عام حافل بمبادرات "التثقيف" في مستشفيات "صحة الطائف".. 95 ألف مستفيد ونجاح للتوعية في التصدي لـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-04 نجحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة التوعية الصحية في المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، في تنفيذ خططها في تثقيف المرضى والمراجعين للقطاعات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 95 ألف مستفيد ومستفيدة على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي خفضت من أعداد المراجعين خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت صحة الطائف التحدي من خلال استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونيًا.



وتفصيلاً، نجحت أقسام التثقيف بالمستشفيات والمراكز الصحية في تنفيذ أدوارها بالمشاركة في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، باستثمار التقنيات الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية، وتفعيل العيادات الافتراضية، وتقديم خدمات التثقيف والتوعية للمستفيدين.



ويبلغ عدد المستشفيات المفعلة لخدمات التثقيف في "صحة الطائف" 11 مستشفى، وتتضمن الخدمات التي تقدمها: تثقيف المرضى المنومين ومبادرة خدمات التثقيف التي تستهدف أمراض الصدر والأمراض المزمنة والنساء والولادة والأطفال وعيادة التثقيف لمراجعي العيادات الخارجية وتثقيف السكري ومجموعات اهتمام الأمراض المزمنة والنادرة.



وتطبق تلك الخدمات التي تقدمها "صحة الطائف" معايير الجودة، فيما يبلغ عدد المراكز المفعلة فيها مبادرات التثقيف 31 مركزًا.



وتبرز إحصائيات التثقيف في مستشفيات الطائف خلال عام 2020 الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المرضى والمستفيدين، حيث أتمت المستشفيات والمراكز الصحية تثقيف أكثر من 95 ألفًا من المرضى المنومين، وزائري عيادات التثقيف الإكلينيكي.



وكانت نسبة إحصاءات مبادرات وبرامج التثقيف وتعزيز الصحة للعام 120% مقارنة بالعام 2019م.



وكانت تلك الإنجازات بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بالطائف، ومساعده للصحة العامة، والمساعد للخدمات العلاجية، ومديري المستشفيات.



"صحة الطائف" وضمن مبادراتها لتحفيز منسوبيها، كرّمت المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرات التثقيف، وذلك بعد اعتماد معايير للتقييم والمفاضلة ترتكز على تطبيق الجودة ومؤشرات الأداء وأثر التثقيف في صحة المريض والمبادرات المنفذة وبرامج التحسين واستخدام التقنيات.



وكرّم فريق التقييم المعتمد من مساعد الصحة العامة ومساعد الخدمات العلاجية، صباح اليوم، المستشفيات المتميزة، حيث حصل مستشفى الأطفال على لقب القسم المتميز في التثقيف الإكلينيكي للعام 2020 فيما حصل التثقيف الإكلينيكي بمستشفى ظلم العام على أفضل قسم حديث مؤسس بمنهجية وخطة عمل وفريق متميز خلال العام 2020.



وحصلت المثقفات "رحمة القرني" من مستشفى الأطفال و"حنان الثقفي" من مجمع الملك فيصل الطبي على المثقف المتميز خلال العام 2020؛ نظير ما قدموا من مبادرات في مجال التثقيف تضمنت التثقيف بالترفيه في مستشفى الأطفال والتميز في تقديم الخدمة للمريضات في برج الولادة بمجمع الملك فيصل الطبي.



وتم في وقت سابق تكريم المراكز الصحية المتميزة في مبادرات التثقيف الإكلينيكي، حيث تم تكريم مركز وسط المدينة كأفضل عيادة تثقيف، فيما كرّمت سبعة مراكز صحية على تميزها، وهي: مراكز الحلقة والسحيلي والشرقية والوشحاء والمويه وشرق وغرب الحوية.



04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 10:07 PM

2020 عام حافل بمبادرات "التثقيف" في مستشفيات "صحة الطائف".. 95 ألف مستفيد ونجاح للتوعية في التصدي لـ"كورونا" "مستشفى الأطفال"الأميز" و"مستشفى ظلم" أفضل الأقسام الحديثة بفريق عمل مميز





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نجحت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وإدارة التوعية الصحية في المديرية والمستشفيات والمراكز الصحية بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، في تنفيذ خططها في تثقيف المرضى والمراجعين للقطاعات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 95 ألف مستفيد ومستفيدة على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي خفضت من أعداد المراجعين خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت صحة الطائف التحدي من خلال استخدام التقنية وتقديم خدمات إلكترونيًا.



وتفصيلاً، نجحت أقسام التثقيف بالمستشفيات والمراكز الصحية في تنفيذ أدوارها بالمشاركة في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، باستثمار التقنيات الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل لتسهيل الاستشارات الطبية، وتوصيل الأدوية، وتفعيل العيادات الافتراضية، وتقديم خدمات التثقيف والتوعية للمستفيدين.



ويبلغ عدد المستشفيات المفعلة لخدمات التثقيف في "صحة الطائف" 11 مستشفى، وتتضمن الخدمات التي تقدمها: تثقيف المرضى المنومين ومبادرة خدمات التثقيف التي تستهدف أمراض الصدر والأمراض المزمنة والنساء والولادة والأطفال وعيادة التثقيف لمراجعي العيادات الخارجية وتثقيف السكري ومجموعات اهتمام الأمراض المزمنة والنادرة.



وتطبق تلك الخدمات التي تقدمها "صحة الطائف" معايير الجودة، فيما يبلغ عدد المراكز المفعلة فيها مبادرات التثقيف 31 مركزًا.



وتبرز إحصائيات التثقيف في مستشفيات الطائف خلال عام 2020 الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المرضى والمستفيدين، حيث أتمت المستشفيات والمراكز الصحية تثقيف أكثر من 95 ألفًا من المرضى المنومين، وزائري عيادات التثقيف الإكلينيكي.



وكانت نسبة إحصاءات مبادرات وبرامج التثقيف وتعزيز الصحة للعام 120% مقارنة بالعام 2019م.



وكانت تلك الإنجازات بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بالطائف، ومساعده للصحة العامة، والمساعد للخدمات العلاجية، ومديري المستشفيات.



"صحة الطائف" وضمن مبادراتها لتحفيز منسوبيها، كرّمت المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة في تنفيذ مبادرات التثقيف، وذلك بعد اعتماد معايير للتقييم والمفاضلة ترتكز على تطبيق الجودة ومؤشرات الأداء وأثر التثقيف في صحة المريض والمبادرات المنفذة وبرامج التحسين واستخدام التقنيات.



وكرّم فريق التقييم المعتمد من مساعد الصحة العامة ومساعد الخدمات العلاجية، صباح اليوم، المستشفيات المتميزة، حيث حصل مستشفى الأطفال على لقب القسم المتميز في التثقيف الإكلينيكي للعام 2020 فيما حصل التثقيف الإكلينيكي بمستشفى ظلم العام على أفضل قسم حديث مؤسس بمنهجية وخطة عمل وفريق متميز خلال العام 2020.



وحصلت المثقفات "رحمة القرني" من مستشفى الأطفال و"حنان الثقفي" من مجمع الملك فيصل الطبي على المثقف المتميز خلال العام 2020؛ نظير ما قدموا من مبادرات في مجال التثقيف تضمنت التثقيف بالترفيه في مستشفى الأطفال والتميز في تقديم الخدمة للمريضات في برج الولادة بمجمع الملك فيصل الطبي.



وتم في وقت سابق تكريم المراكز الصحية المتميزة في مبادرات التثقيف الإكلينيكي، حيث تم تكريم مركز وسط المدينة كأفضل عيادة تثقيف، فيما كرّمت سبعة مراكز صحية على تميزها، وهي: مراكز الحلقة والسحيلي والشرقية والوشحاء والمويه وشرق وغرب الحوية.



