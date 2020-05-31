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أبوعريش.. رصد 560 ألف ريال لدعم مشروعات الأسر المنتجة

مساعدة المشاريع متناهية الصغر بالمحافظة

رصدت وحدة الأسر المنتجة بلجنة ‫التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، مبلغ 500 ألف ريال؛ لدعم مشروعات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مشروعات الوحدة خلال العام الحالي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

ودعا رئيس اللجنة عبده راجحي، المستفيدات إلى التقديم عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات للاستفادة من برنامج الدعم الذي يشمل مختلف مشاريع الأسر المنتجة من مشروعات البخور والعطور والخياطة المنزلية وإعداد الحلويات والأكلات الشعبية وبيع القهوة وبيع البهارات.

إلى جانب مشروعات المشاغل النسائية والجوالات وبيع الورود، والملابس النسائية والإكسسوارات، فيما سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن بعد؛ الأولى في تسويق المنتجات أثناء الأزمات، والثانية في التسويق الإلكتروني.

وقال: إن تنمية أبوعريش رصدت 60 ألف ريال، لدفع الإيجارات وسداد فواتير الخدمات العامة لمحلّات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر التي أُغلقت خلال فترة منع التجول الماضية، بالتعاون مع مؤسسة السبيعي الخيرية.

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أبوعريش.. رصد 560 ألف ريال لدعم مشروعات الأسر المنتجة
سبق

رصدت وحدة الأسر المنتجة بلجنة ‫التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، مبلغ 500 ألف ريال؛ لدعم مشروعات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مشروعات الوحدة خلال العام الحالي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

ودعا رئيس اللجنة عبده راجحي، المستفيدات إلى التقديم عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات للاستفادة من برنامج الدعم الذي يشمل مختلف مشاريع الأسر المنتجة من مشروعات البخور والعطور والخياطة المنزلية وإعداد الحلويات والأكلات الشعبية وبيع القهوة وبيع البهارات.

إلى جانب مشروعات المشاغل النسائية والجوالات وبيع الورود، والملابس النسائية والإكسسوارات، فيما سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن بعد؛ الأولى في تسويق المنتجات أثناء الأزمات، والثانية في التسويق الإلكتروني.

وقال: إن تنمية أبوعريش رصدت 60 ألف ريال، لدفع الإيجارات وسداد فواتير الخدمات العامة لمحلّات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر التي أُغلقت خلال فترة منع التجول الماضية، بالتعاون مع مؤسسة السبيعي الخيرية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
05:25 PM

أبوعريش.. رصد 560 ألف ريال لدعم مشروعات الأسر المنتجة

مساعدة المشاريع متناهية الصغر بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رصدت وحدة الأسر المنتجة بلجنة ‫التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، مبلغ 500 ألف ريال؛ لدعم مشروعات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مشروعات الوحدة خلال العام الحالي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

ودعا رئيس اللجنة عبده راجحي، المستفيدات إلى التقديم عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات للاستفادة من برنامج الدعم الذي يشمل مختلف مشاريع الأسر المنتجة من مشروعات البخور والعطور والخياطة المنزلية وإعداد الحلويات والأكلات الشعبية وبيع القهوة وبيع البهارات.

إلى جانب مشروعات المشاغل النسائية والجوالات وبيع الورود، والملابس النسائية والإكسسوارات، فيما سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن بعد؛ الأولى في تسويق المنتجات أثناء الأزمات، والثانية في التسويق الإلكتروني.

وقال: إن تنمية أبوعريش رصدت 60 ألف ريال، لدفع الإيجارات وسداد فواتير الخدمات العامة لمحلّات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر التي أُغلقت خلال فترة منع التجول الماضية، بالتعاون مع مؤسسة السبيعي الخيرية.

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