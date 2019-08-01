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"زين" تنهي استعداداتها لاستقبال الحجيج.. وتعزز شبكاتها بالجيل الخامس

فيما كرّم أمير مكة الشركة على مشاركتها في حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"

أكملت "زين السعودية" كافة استعداداتها الفنية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، وذلك بعد أن تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك قدرات تشغيلية هائلة، تستطيع من خلالها تلبية مستوى الطلب المرتفع على خدماتها وشبكتها؛ حيث دعمت الشركة شبكتها من الجيل الرابع المطور والجيل الخامس عبر جودة عالية تستهدف من خلالها خدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة، وخاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي هذا الشأن كرّم أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين؛ "زين السعودية"، وذلك خلال حفل إطلاق حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" تحت شعار "الحج رسالة سلام" في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ نظير دعم الشركة للحملة.

ووقوفًا على استعدادات "زين السعودية" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة؛ مقر خيمة الشركة في مشعر "منى"؛ حيث اطلع معاليه على استعدادات الشركة، وقدراتها التشغيلية، والفنية، والبشرية؛ وهي القدرات التي تسخرها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي هذا الخصوص أكدت "زين السعودية" أنها نجحت في تغطية المناطق الرئيسة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بتقنية الجيل الخامس، وكشفت "زين السعودية" عن أنها نجحت أيضًا في رفع الطاقة الاستيعابية والتغطية لشبكة الجيل الرابع والجيل الرابع المطور، هذا بالإضافة إلى تغطية المناطق الرئيسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشبكة الواي فاي.

وفي هذا الخصوص أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"؛ أن الشركة تفخر وتعتز وتتشرف بأن تكون عنصرًا مساهمًا في خدمة ضيوف الرحمن، وقال: "كل من يعمل في شركة زين السعودية يحرص تمامًا على أن يبدع، وينتج، ويُقدم خدمة ممتازة لضيوف الرحمن... ونحن في إدارة الشركة العليا نحفّز موظفينا على المزيد من الإبداع والعمل".

وأشار المهندس الدغيثر إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ تحرص دائمًا على خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى سبل الراحة، وأعلى مستويات الجودة في الأداء، مضيفًا: "في قطاع الاتصالات تقوم وزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات، بأدوار مهمة لخدمة ضيوف الرحمن، ونحن بدورنا كشركات مشغلة نساهم في هذا الدور الذي يزيدنا فخرًا وشرفًا".

ولفت المهندس الدغيثر إلى أن الشركة تأكدت تمامًا من جاهزية كافة الفرق الميدانية ومراكز التحكم، بمراقبة الشبكة على مدار الساعة، والاستعداد بالتالي لأي حالة طوارئ قد تحدث لا سمح الله.

وأمام هذه المعلومات أكدت "زين السعودية" أن قبة "زين" التي توفر تجربة فريدة لتقنية الواقع الافتراضي بتقنية الـ5G؛ ستكون منصة مهمة لمن أراد الوقوف على التقنية الجديدة، والتي توفرها الشركة لضيوف الرحمن.

ويأتي حرص "زين السعودية" على تقديم خدمات ذات جودة عالية؛ امتداداً لعملها المتواصل في خدمة زوار الحرمين الشريفين، وذلك بالتوازي مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج والمعتمرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين" تنهي استعداداتها لاستقبال الحجيج.. وتعزز شبكاتها بالجيل الخامس
سبق

أكملت "زين السعودية" كافة استعداداتها الفنية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، وذلك بعد أن تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك قدرات تشغيلية هائلة، تستطيع من خلالها تلبية مستوى الطلب المرتفع على خدماتها وشبكتها؛ حيث دعمت الشركة شبكتها من الجيل الرابع المطور والجيل الخامس عبر جودة عالية تستهدف من خلالها خدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة، وخاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي هذا الشأن كرّم أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين؛ "زين السعودية"، وذلك خلال حفل إطلاق حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" تحت شعار "الحج رسالة سلام" في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ نظير دعم الشركة للحملة.

ووقوفًا على استعدادات "زين السعودية" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة؛ مقر خيمة الشركة في مشعر "منى"؛ حيث اطلع معاليه على استعدادات الشركة، وقدراتها التشغيلية، والفنية، والبشرية؛ وهي القدرات التي تسخرها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي هذا الخصوص أكدت "زين السعودية" أنها نجحت في تغطية المناطق الرئيسة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بتقنية الجيل الخامس، وكشفت "زين السعودية" عن أنها نجحت أيضًا في رفع الطاقة الاستيعابية والتغطية لشبكة الجيل الرابع والجيل الرابع المطور، هذا بالإضافة إلى تغطية المناطق الرئيسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشبكة الواي فاي.

وفي هذا الخصوص أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"؛ أن الشركة تفخر وتعتز وتتشرف بأن تكون عنصرًا مساهمًا في خدمة ضيوف الرحمن، وقال: "كل من يعمل في شركة زين السعودية يحرص تمامًا على أن يبدع، وينتج، ويُقدم خدمة ممتازة لضيوف الرحمن... ونحن في إدارة الشركة العليا نحفّز موظفينا على المزيد من الإبداع والعمل".

وأشار المهندس الدغيثر إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ تحرص دائمًا على خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى سبل الراحة، وأعلى مستويات الجودة في الأداء، مضيفًا: "في قطاع الاتصالات تقوم وزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات، بأدوار مهمة لخدمة ضيوف الرحمن، ونحن بدورنا كشركات مشغلة نساهم في هذا الدور الذي يزيدنا فخرًا وشرفًا".

ولفت المهندس الدغيثر إلى أن الشركة تأكدت تمامًا من جاهزية كافة الفرق الميدانية ومراكز التحكم، بمراقبة الشبكة على مدار الساعة، والاستعداد بالتالي لأي حالة طوارئ قد تحدث لا سمح الله.

وأمام هذه المعلومات أكدت "زين السعودية" أن قبة "زين" التي توفر تجربة فريدة لتقنية الواقع الافتراضي بتقنية الـ5G؛ ستكون منصة مهمة لمن أراد الوقوف على التقنية الجديدة، والتي توفرها الشركة لضيوف الرحمن.

ويأتي حرص "زين السعودية" على تقديم خدمات ذات جودة عالية؛ امتداداً لعملها المتواصل في خدمة زوار الحرمين الشريفين، وذلك بالتوازي مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج والمعتمرين.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
07:37 PM

"زين" تنهي استعداداتها لاستقبال الحجيج.. وتعزز شبكاتها بالجيل الخامس

فيما كرّم أمير مكة الشركة على مشاركتها في حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكملت "زين السعودية" كافة استعداداتها الفنية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، وذلك بعد أن تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك قدرات تشغيلية هائلة، تستطيع من خلالها تلبية مستوى الطلب المرتفع على خدماتها وشبكتها؛ حيث دعمت الشركة شبكتها من الجيل الرابع المطور والجيل الخامس عبر جودة عالية تستهدف من خلالها خدمة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة، وخاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي هذا الشأن كرّم أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين؛ "زين السعودية"، وذلك خلال حفل إطلاق حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" تحت شعار "الحج رسالة سلام" في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ نظير دعم الشركة للحملة.

ووقوفًا على استعدادات "زين السعودية" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة؛ مقر خيمة الشركة في مشعر "منى"؛ حيث اطلع معاليه على استعدادات الشركة، وقدراتها التشغيلية، والفنية، والبشرية؛ وهي القدرات التي تسخرها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي هذا الخصوص أكدت "زين السعودية" أنها نجحت في تغطية المناطق الرئيسة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بتقنية الجيل الخامس، وكشفت "زين السعودية" عن أنها نجحت أيضًا في رفع الطاقة الاستيعابية والتغطية لشبكة الجيل الرابع والجيل الرابع المطور، هذا بالإضافة إلى تغطية المناطق الرئيسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشبكة الواي فاي.

وفي هذا الخصوص أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"؛ أن الشركة تفخر وتعتز وتتشرف بأن تكون عنصرًا مساهمًا في خدمة ضيوف الرحمن، وقال: "كل من يعمل في شركة زين السعودية يحرص تمامًا على أن يبدع، وينتج، ويُقدم خدمة ممتازة لضيوف الرحمن... ونحن في إدارة الشركة العليا نحفّز موظفينا على المزيد من الإبداع والعمل".

وأشار المهندس الدغيثر إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ تحرص دائمًا على خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى سبل الراحة، وأعلى مستويات الجودة في الأداء، مضيفًا: "في قطاع الاتصالات تقوم وزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات، بأدوار مهمة لخدمة ضيوف الرحمن، ونحن بدورنا كشركات مشغلة نساهم في هذا الدور الذي يزيدنا فخرًا وشرفًا".

ولفت المهندس الدغيثر إلى أن الشركة تأكدت تمامًا من جاهزية كافة الفرق الميدانية ومراكز التحكم، بمراقبة الشبكة على مدار الساعة، والاستعداد بالتالي لأي حالة طوارئ قد تحدث لا سمح الله.

وأمام هذه المعلومات أكدت "زين السعودية" أن قبة "زين" التي توفر تجربة فريدة لتقنية الواقع الافتراضي بتقنية الـ5G؛ ستكون منصة مهمة لمن أراد الوقوف على التقنية الجديدة، والتي توفرها الشركة لضيوف الرحمن.

ويأتي حرص "زين السعودية" على تقديم خدمات ذات جودة عالية؛ امتداداً لعملها المتواصل في خدمة زوار الحرمين الشريفين، وذلك بالتوازي مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج والمعتمرين.

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