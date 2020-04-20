وفاة مدافع فريق "روسي" خلال حصة تدريبية

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم الاثنين وفاة مدافعه البالغ من العمر 22 عاماً إنوكينتيي ساموخفالوف خلال حصة تدريبية فردية، في حين يخضع اللاعبون مثل بقية الشعب الروسي للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال نادي العاصمة في بيان "شعر بألم خلال حصة تدريبية فردية. جار توضيح الظروف".

وانضم ساموخفالوف إلى لوكوموتيف موسكو عام 2015، ولم يلعب في صفوف الفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق الرديف للوكوموتيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

وأضاف لوكوموتيف موسكو في بيانه "لقد كان رجلاً لطيفاً وخفيف الروح، وصديقاً جيداً. إنه حزن كبير لعائلتنا".



وأكد مدربه في فريق كازانكا ألكسندر غريشين لوكالة الأنباء "آر-سبورت" أن اللاعب توفي بسبب "سكتة قلبية".