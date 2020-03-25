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"هدف": حلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة عن بُعد

عبر برنامج "تسعة أعشار" في ظل إجراءات مواجهة تداعيات "كورونا"

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة عن بُعد لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع من خلال برنامج "تسعة أعشار" على الرابط https://910ths.sa، وذلك في ضوء الإجراءات والاحترازات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" (COVID-19).

ودعا "هدف" رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى زيارة وتصفح خدمات منصة "تسعة أعشار" الإلكترونية؛ للاستفادة منها في دعم نمو منشآتهم وتوسيع أعمالها.

وتوفر بوابة "تسعة أعشار"، المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتتضمّن خدمات البرنامج، مسرعةً لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": حلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة عن بُعد
سبق

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة عن بُعد لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع من خلال برنامج "تسعة أعشار" على الرابط https://910ths.sa، وذلك في ضوء الإجراءات والاحترازات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" (COVID-19).

ودعا "هدف" رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى زيارة وتصفح خدمات منصة "تسعة أعشار" الإلكترونية؛ للاستفادة منها في دعم نمو منشآتهم وتوسيع أعمالها.

وتوفر بوابة "تسعة أعشار"، المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتتضمّن خدمات البرنامج، مسرعةً لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
02:36 PM

"هدف": حلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة عن بُعد

عبر برنامج "تسعة أعشار" في ظل إجراءات مواجهة تداعيات "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من الخدمات والحلول المبتكرة عن بُعد لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع من خلال برنامج "تسعة أعشار" على الرابط https://910ths.sa، وذلك في ضوء الإجراءات والاحترازات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" (COVID-19).

ودعا "هدف" رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى زيارة وتصفح خدمات منصة "تسعة أعشار" الإلكترونية؛ للاستفادة منها في دعم نمو منشآتهم وتوسيع أعمالها.

وتوفر بوابة "تسعة أعشار"، المنصات الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، إمداد، بحر، كَنَف، زاد، أطوار، أبواب)؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتتضمّن خدمات البرنامج، مسرعةً لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، ومنصة "بحر" التي تجمع المستقلين مع أصحاب العمل لإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويُعد برنامج "تسعة أعشار" إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

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