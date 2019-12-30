جامعة الملك سعود تعلن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات

الأحد بعد المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمشارك.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران، أن استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/ 5/ 1441 على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمادة dar.ksu.edu.sa.

وتمنى "بن عمران" لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين، التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.