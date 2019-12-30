النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك سعود تعلن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات

الأحد بعد المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمشارك.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران، أن استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/ 5/ 1441 على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمادة dar.ksu.edu.sa.

وتمنى "بن عمران" لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين، التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

جامعة الملك سعود وثائق التخرج للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك سعود تعلن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمشارك.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران، أن استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/ 5/ 1441 على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمادة dar.ksu.edu.sa.

وتمنى "بن عمران" لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين، التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
12:57 PM

جامعة الملك سعود تعلن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات

الأحد بعد المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
487

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، عن موعد توزيع وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ، لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمشارك.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران، أن استلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/ 5/ 1441 على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمادة dar.ksu.edu.sa.

وتمنى "بن عمران" لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين، التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,032
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,591
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,962
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,482

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة