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"الغذاء العالمي": ميليشيا الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستُطعم 100 ألف عائلة

البرنامج كان قد أعلن سابقاً تعليق عمليات الإغاثة في اليمن بشكل جزئي

أكّد برنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستُطعم نحو 100 ألف عائلة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".

يُذكر أن برنامج الغذاء العالمي كان قد أعلن تعليق عمليات الإغاثة في اليمن بشكل جزئي؛ بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية.

وكان مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي؛ قد حذّر من احتمال البدء بتعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً، بسبب تحويلها لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الغذاء العالمي": ميليشيا الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستُطعم 100 ألف عائلة
سبق

أكّد برنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستُطعم نحو 100 ألف عائلة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".

يُذكر أن برنامج الغذاء العالمي كان قد أعلن تعليق عمليات الإغاثة في اليمن بشكل جزئي؛ بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية.

وكان مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي؛ قد حذّر من احتمال البدء بتعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً، بسبب تحويلها لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:39 AM

"الغذاء العالمي": ميليشيا الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستُطعم 100 ألف عائلة

البرنامج كان قد أعلن سابقاً تعليق عمليات الإغاثة في اليمن بشكل جزئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد برنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستُطعم نحو 100 ألف عائلة، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".

يُذكر أن برنامج الغذاء العالمي كان قد أعلن تعليق عمليات الإغاثة في اليمن بشكل جزئي؛ بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية.

وكان مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي؛ قد حذّر من احتمال البدء بتعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً، بسبب تحويلها لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

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