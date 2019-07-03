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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمني تخصص في سرقة المحلات

قالت في بيان: تورّطوا بكسر الأقفال والاستيلاء على أموال وبضائع ومقتنيات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من (3) ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بكسر أقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (5) جرائم سرقة، وتم بحوزتهم ضبط عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تُستخدم لكسر الأقفال؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمني تخصص في سرقة المحلات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من (3) ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بكسر أقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (5) جرائم سرقة، وتم بحوزتهم ضبط عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تُستخدم لكسر الأقفال؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:05 AM

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي يمني تخصص في سرقة المحلات

قالت في بيان: تورّطوا بكسر الأقفال والاستيلاء على أموال وبضائع ومقتنيات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
5,387

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من (3) ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بكسر أقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (5) جرائم سرقة، وتم بحوزتهم ضبط عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تُستخدم لكسر الأقفال؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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