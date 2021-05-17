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"الشباب العربي" يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

"أبوغالي" دعت المنظمات العربية والإسلامية لمواجهة تغيير الوضع بالقدس

طالب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للمجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وشددت رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي في بيان اليوم على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

ورحبت أبو غالي بقرار وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الذي عُقد أخيرًا بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، مؤكدةً أهمية التحرك العربي والدولي لمواجهة هذه الاعتداءات.

ودعت المنظمات العربية والإسلامية وكل الدول العربية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كل الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

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"الشباب العربي" يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
سبق

طالب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للمجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وشددت رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي في بيان اليوم على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

ورحبت أبو غالي بقرار وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الذي عُقد أخيرًا بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، مؤكدةً أهمية التحرك العربي والدولي لمواجهة هذه الاعتداءات.

ودعت المنظمات العربية والإسلامية وكل الدول العربية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كل الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:04 AM

"الشباب العربي" يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

"أبوغالي" دعت المنظمات العربية والإسلامية لمواجهة تغيير الوضع بالقدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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طالب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للمجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين والحد من بناء المستوطنات الجديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وشددت رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي في بيان اليوم على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

ورحبت أبو غالي بقرار وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الذي عُقد أخيرًا بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها واقتحام المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، مؤكدةً أهمية التحرك العربي والدولي لمواجهة هذه الاعتداءات.

ودعت المنظمات العربية والإسلامية وكل الدول العربية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كل الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

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