"تعليم الطائف" تستقبل المقررات الدراسية استعدادًا للعام الجديد

أكدت إدارة تعليم الطائف استقبال المستودعات التابعة لها فجر اليوم، دفعة جديدة من المقررات الدراسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت "التعليم" إلى أنه جرى حفظها تمهيدًا لترحيلها إلى مكاتب التعليم بالمحافظات المجاورة والمدارس داخل المحافظة.
أكدت إدارة تعليم الطائف استقبال المستودعات التابعة لها فجر اليوم، دفعة جديدة من المقررات الدراسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت "التعليم" إلى أنه جرى حفظها تمهيدًا لترحيلها إلى مكاتب التعليم بالمحافظات المجاورة والمدارس داخل المحافظة.
أكدت إدارة تعليم الطائف استقبال المستودعات التابعة لها فجر اليوم، دفعة جديدة من المقررات الدراسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت "التعليم" إلى أنه جرى حفظها تمهيدًا لترحيلها إلى مكاتب التعليم بالمحافظات المجاورة والمدارس داخل المحافظة.
أكدت إدارة تعليم الطائف استقبال المستودعات التابعة لها فجر اليوم، دفعة جديدة من المقررات الدراسية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت "التعليم" إلى أنه جرى حفظها تمهيدًا لترحيلها إلى مكاتب التعليم بالمحافظات المجاورة والمدارس داخل المحافظة.