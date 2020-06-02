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مناقشات "الشورى".. مراكز وطنية للتأهيل البصري ومعالجة تحديات "خالد للعيون"

تعرّضت لتقرير المستشفى السنوي المالي وشهدت مطالب لـ"الأحمدي" و"الشعبان"

ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن العام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالبت عضو "الشورى" نورة الشعبان؛ بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.

كما طالبت عضو "‫الشورى" الدكتورة حنان الأحمدي؛ بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأبرزها: تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.

مجلس الشورى

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مناقشات "الشورى".. مراكز وطنية للتأهيل البصري ومعالجة تحديات "خالد للعيون"
سبق

ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن العام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالبت عضو "الشورى" نورة الشعبان؛ بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.

كما طالبت عضو "‫الشورى" الدكتورة حنان الأحمدي؛ بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأبرزها: تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:34 PM

مناقشات "الشورى".. مراكز وطنية للتأهيل البصري ومعالجة تحديات "خالد للعيون"

تعرّضت لتقرير المستشفى السنوي المالي وشهدت مطالب لـ"الأحمدي" و"الشعبان"

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عيسى الحربي - الرياض
0
263

ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن العام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالبت عضو "الشورى" نورة الشعبان؛ بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.

كما طالبت عضو "‫الشورى" الدكتورة حنان الأحمدي؛ بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأبرزها: تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.

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