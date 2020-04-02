ديوان المظالم يصدر مدوناته القضائية لعامي 1438-1439هـ

للمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الوعي القضائي والحقوقي

أصدر ديوان المظالم مجموعتي الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية لعامي 1438هـ والأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1439هـ، اللتين تمثلان الإصدارين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لمدونات أحكام ديوان المظالم التي عمل على تصنيفها مؤخرًا، ضمن ما رسمته خطته الاستراتيجية 2020 للمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الوعي القضائي والحقوقي، واستمرارًا لمسيرته في إثراء الثقافة القضائية.



وتحتوي هذا الإصدارات على مجموعة متنوعة من الأحكام الإدارية والتجارية، مصنفة بحسب موضوعات وأبواب الأحكام، وتضم في مجموعها 15 مجلدًا، منها 12 مجلدًا في القضاء الإداري، و 3 مجلدات في الأحكام التجارية، بمجموع أحكامٍ بلغت 929 حكمًا، وبمجموع صفحات تجاوز 8 آلاف صفحة.



وتتبح بوابة الديوان الاطلاع على عموم الإصدارات من المدونات القضائية التي أصدرها ديوان المظالم، والبحث النصي في محتوياتها، وذلك خلال سعي الديوان لاستخدام الوسائل التقنية وجميع إمكاناتها؛ لتيسير الحصول على المعلومة القضائية بأسرع الطرق الممكنة.