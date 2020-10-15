البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.
البرازيل
فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-15
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:28 AM
البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.