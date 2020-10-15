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البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:28 AM

البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة و749 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأربعاء: إنها سجلت 749 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و27235 حالة إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و140 ألفًا و863 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19، و151 ألفًا و747 حالة وفاة.

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