النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة سليمان الحبيب تُوَقع اتفاقية تعاون "أكاديمي" مع جامعة الإمام محمد بن سعود

في المجالات الأكاديمية والبحثية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلاب الجامعة

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلبة الجامعة بمستشفيات المجموعة.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي وقّع عن المجموعة: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اضطلاع المجموعة بمسؤولياتها المجتمعية، وإسهامًا منها في تحقيق أهداف ومضامين رؤية السعودية 2030 الطموحة؛ خاصة في جانب تدريب أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، عبر منحهم تجربة العمل الميداني والتطبيقي، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير العلمية.

وأضاف "العمري" أن المجموعة ستسخّر كافة إمكاناتها في ذلك، وستوفر بيئة تدريب نموذجية مستعينة بخبراتها المتراكمة في مجال التدريب والتأهيل، وتجربتها الريادية في القطاع الصحي؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تُعينهم على تقديم أداء أفضل، مُبديًا ثقته في أن يجد الطلاب المتدربون ما يتطلعون إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على اكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن مثل هذه البرامج التدريبية لدى المجموعة، عادةً ما تكون منتهية بتوظيف المتدربين.

وأضاف أن المجموعة ستظل أكبر الداعمين للطاقات السعودية لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري، من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مشيرًا إلى أن هناك فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها؛ باعتبار أن صحة الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجموعة سليمان الحبيب تُوَقع اتفاقية تعاون "أكاديمي" مع جامعة الإمام محمد بن سعود
سبق

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلبة الجامعة بمستشفيات المجموعة.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي وقّع عن المجموعة: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اضطلاع المجموعة بمسؤولياتها المجتمعية، وإسهامًا منها في تحقيق أهداف ومضامين رؤية السعودية 2030 الطموحة؛ خاصة في جانب تدريب أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، عبر منحهم تجربة العمل الميداني والتطبيقي، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير العلمية.

وأضاف "العمري" أن المجموعة ستسخّر كافة إمكاناتها في ذلك، وستوفر بيئة تدريب نموذجية مستعينة بخبراتها المتراكمة في مجال التدريب والتأهيل، وتجربتها الريادية في القطاع الصحي؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تُعينهم على تقديم أداء أفضل، مُبديًا ثقته في أن يجد الطلاب المتدربون ما يتطلعون إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على اكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن مثل هذه البرامج التدريبية لدى المجموعة، عادةً ما تكون منتهية بتوظيف المتدربين.

وأضاف أن المجموعة ستظل أكبر الداعمين للطاقات السعودية لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري، من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مشيرًا إلى أن هناك فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها؛ باعتبار أن صحة الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
10:31 AM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:50 AM

مجموعة سليمان الحبيب تُوَقع اتفاقية تعاون "أكاديمي" مع جامعة الإمام محمد بن سعود

في المجالات الأكاديمية والبحثية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلاب الجامعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
908

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من طلبة الجامعة بمستشفيات المجموعة.

وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي وقّع عن المجموعة: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اضطلاع المجموعة بمسؤولياتها المجتمعية، وإسهامًا منها في تحقيق أهداف ومضامين رؤية السعودية 2030 الطموحة؛ خاصة في جانب تدريب أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، عبر منحهم تجربة العمل الميداني والتطبيقي، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير الأداء المهني للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير العلمية.

وأضاف "العمري" أن المجموعة ستسخّر كافة إمكاناتها في ذلك، وستوفر بيئة تدريب نموذجية مستعينة بخبراتها المتراكمة في مجال التدريب والتأهيل، وتجربتها الريادية في القطاع الصحي؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تُعينهم على تقديم أداء أفضل، مُبديًا ثقته في أن يجد الطلاب المتدربون ما يتطلعون إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على اكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل؛ منوهًا في الوقت نفسه بأن مثل هذه البرامج التدريبية لدى المجموعة، عادةً ما تكون منتهية بتوظيف المتدربين.

وأضاف أن المجموعة ستظل أكبر الداعمين للطاقات السعودية لإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري، من أهم الأدوات الفاعلة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مشيرًا إلى أن هناك فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها؛ باعتبار أن صحة الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة