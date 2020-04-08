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"ألفا لخدمات التشغيل" تقدِّم 4 آلاف وجبة طازجة للعاملين بالقطاع الصحي

لجهودهم في محاربة "كورونا".. وتخطط لتوزيع أكثر من ١٥ ألفًا أخرى

قدَّمت شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة أكثر من 4000 وجبة غذائية طازجة خلال الأيام الماضية للعاملين في قطاع الصحة، الذين يبذلون جهودًا متواصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات التابعة لها في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الرياض.

وتم تقديم الوجبات المعدة بشكل صحي وجودة عالية إلى وزارة الصحة، ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الدرعية، وغيرها من المراكز المخصصة لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك إيمانًا من شركة ألفا، المشغل لمجموعة مطاعم (ستيك هاوس، بياتو، فاير جريل، سيتي فرش كيتشن، ستيك هاوس برجر، أنكل مو)، بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية التضامن في هذه الأوقات بين مكونات المجتمع ومؤسساته كافة.

وتخطط الشركة لتوزيع أكثر من 15000 وجبة طعام وتعبئتها خلال الأسابيع المقبلة، مخصصة للأطباء والممرضين والموظفين الإداريين في وزارة الصحة السعودية، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، ومراكز علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالرياض؛ كونهم خط الدفاع الأمامي، كما صرح بذلك المدير التنفيذي للشركة إيان تول.

وقال السيد تول إن "القطاع الطبي في السعودية، والنساء والرجال الشجعان، يقومون بأعمال باسلة، تتصف بالنبل، وواجبنا دعمهم بما نستطيع".

وأضاف: "نحن في شركة ألفا، جنبًا إلى جنب مع مَن يقومون بدور رئيسي في صناعة الخدمات الغذائية السعودية، لا يمكن أن نكتفي بمجرد الوقوف والتفرج في مواجهة الشدائد".

وأردف: "أقل ما يمكن أن نفعله هو المساهمة في خدمة مَن يقفون في خطوط الدفاع الأمامية، ونُحضر لهم وجبات طازجة، ومتنوعة، ومختارة بعناية، تراعي معايير الجودة والصحة، وتمدهم بما تحتاج إليه أجسادهم من غذاء، يساعدهم على العمل".

شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة وجبات غذائية المستشفيات والمراكز الصحية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ألفا لخدمات التشغيل" تقدِّم 4 آلاف وجبة طازجة للعاملين بالقطاع الصحي
سبق

قدَّمت شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة أكثر من 4000 وجبة غذائية طازجة خلال الأيام الماضية للعاملين في قطاع الصحة، الذين يبذلون جهودًا متواصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات التابعة لها في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الرياض.

وتم تقديم الوجبات المعدة بشكل صحي وجودة عالية إلى وزارة الصحة، ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الدرعية، وغيرها من المراكز المخصصة لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك إيمانًا من شركة ألفا، المشغل لمجموعة مطاعم (ستيك هاوس، بياتو، فاير جريل، سيتي فرش كيتشن، ستيك هاوس برجر، أنكل مو)، بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية التضامن في هذه الأوقات بين مكونات المجتمع ومؤسساته كافة.

وتخطط الشركة لتوزيع أكثر من 15000 وجبة طعام وتعبئتها خلال الأسابيع المقبلة، مخصصة للأطباء والممرضين والموظفين الإداريين في وزارة الصحة السعودية، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، ومراكز علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالرياض؛ كونهم خط الدفاع الأمامي، كما صرح بذلك المدير التنفيذي للشركة إيان تول.

وقال السيد تول إن "القطاع الطبي في السعودية، والنساء والرجال الشجعان، يقومون بأعمال باسلة، تتصف بالنبل، وواجبنا دعمهم بما نستطيع".

وأضاف: "نحن في شركة ألفا، جنبًا إلى جنب مع مَن يقومون بدور رئيسي في صناعة الخدمات الغذائية السعودية، لا يمكن أن نكتفي بمجرد الوقوف والتفرج في مواجهة الشدائد".

وأردف: "أقل ما يمكن أن نفعله هو المساهمة في خدمة مَن يقفون في خطوط الدفاع الأمامية، ونُحضر لهم وجبات طازجة، ومتنوعة، ومختارة بعناية، تراعي معايير الجودة والصحة، وتمدهم بما تحتاج إليه أجسادهم من غذاء، يساعدهم على العمل".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:02 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:27 AM

"ألفا لخدمات التشغيل" تقدِّم 4 آلاف وجبة طازجة للعاملين بالقطاع الصحي

لجهودهم في محاربة "كورونا".. وتخطط لتوزيع أكثر من ١٥ ألفًا أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّمت شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة أكثر من 4000 وجبة غذائية طازجة خلال الأيام الماضية للعاملين في قطاع الصحة، الذين يبذلون جهودًا متواصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات التابعة لها في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الرياض.

وتم تقديم الوجبات المعدة بشكل صحي وجودة عالية إلى وزارة الصحة، ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الدرعية، وغيرها من المراكز المخصصة لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك إيمانًا من شركة ألفا، المشغل لمجموعة مطاعم (ستيك هاوس، بياتو، فاير جريل، سيتي فرش كيتشن، ستيك هاوس برجر، أنكل مو)، بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية التضامن في هذه الأوقات بين مكونات المجتمع ومؤسساته كافة.

وتخطط الشركة لتوزيع أكثر من 15000 وجبة طعام وتعبئتها خلال الأسابيع المقبلة، مخصصة للأطباء والممرضين والموظفين الإداريين في وزارة الصحة السعودية، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، ومراكز علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالرياض؛ كونهم خط الدفاع الأمامي، كما صرح بذلك المدير التنفيذي للشركة إيان تول.

وقال السيد تول إن "القطاع الطبي في السعودية، والنساء والرجال الشجعان، يقومون بأعمال باسلة، تتصف بالنبل، وواجبنا دعمهم بما نستطيع".

وأضاف: "نحن في شركة ألفا، جنبًا إلى جنب مع مَن يقومون بدور رئيسي في صناعة الخدمات الغذائية السعودية، لا يمكن أن نكتفي بمجرد الوقوف والتفرج في مواجهة الشدائد".

وأردف: "أقل ما يمكن أن نفعله هو المساهمة في خدمة مَن يقفون في خطوط الدفاع الأمامية، ونُحضر لهم وجبات طازجة، ومتنوعة، ومختارة بعناية، تراعي معايير الجودة والصحة، وتمدهم بما تحتاج إليه أجسادهم من غذاء، يساعدهم على العمل".

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