تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة وعدد من محافظاتها اليوم. وأكد أمير المنطقة على ضرورة قيام أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بتنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي، للتأكد من سلامتها، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ. ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطيرة حفاظًا على سلامتهم.

أمير الباحة يتابع الحالة المطرية ويوجّه برفع الاستعداد عبدالعزيز الشهري سبق 2022-01-01 تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة وعدد من محافظاتها اليوم.



وأكد أمير المنطقة على ضرورة قيام أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بتنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي، للتأكد من سلامتها، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.



ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطيرة حفاظًا على سلامتهم.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 02:10 PM

أمير الباحة يتابع الحالة المطرية ويوجّه برفع الاستعداد دعا المواطنين والزائرين إلى عدم عبور المواقع الخطيرة





A A A





4 مشاركة

تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة وعدد من محافظاتها اليوم.



وأكد أمير المنطقة على ضرورة قيام أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بتنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي، للتأكد من سلامتها، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.



ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطيرة حفاظًا على سلامتهم.