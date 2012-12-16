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استثمارات السعودية بسندات الخزانة الأمريكية تسجل 116.5 مليار دولار

حافظت على المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية

بلغت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر الماضي 116.5 مليار دولار (436.9 مليار ريال)، مقابل 124.3 مليار دولار (466.1 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه، مسجلة تراجع 6.3 في المائة ما يعادل 7.8 مليار دولار.

وحافظت السعودية على المرتبة 17 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية توزعت إلى 99.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 17.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي بحسب الاقتصادية، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 13.2 في المائة (17.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.2 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2020.

قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار.

وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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استثمارات السعودية بسندات الخزانة الأمريكية تسجل 116.5 مليار دولار
سبق

بلغت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر الماضي 116.5 مليار دولار (436.9 مليار ريال)، مقابل 124.3 مليار دولار (466.1 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه، مسجلة تراجع 6.3 في المائة ما يعادل 7.8 مليار دولار.

وحافظت السعودية على المرتبة 17 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية توزعت إلى 99.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 17.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي بحسب الاقتصادية، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 13.2 في المائة (17.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.2 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2020.

قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار.

وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
11:49 AM

استثمارات السعودية بسندات الخزانة الأمريكية تسجل 116.5 مليار دولار

حافظت على المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر الماضي 116.5 مليار دولار (436.9 مليار ريال)، مقابل 124.3 مليار دولار (466.1 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه، مسجلة تراجع 6.3 في المائة ما يعادل 7.8 مليار دولار.

وحافظت السعودية على المرتبة 17 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية توزعت إلى 99.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 17.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي بحسب الاقتصادية، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 13.2 في المائة (17.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.2 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2020.

قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار.

وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,585
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,477
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,417

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