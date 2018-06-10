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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

1241 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

36 وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 1959

سجّلت إندونيسيا، اليوم، 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34316.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصاً.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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1241 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا
سبق

سجّلت إندونيسيا، اليوم، 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34316.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصاً.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:55 PM

1241 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

36 وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 1959

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت إندونيسيا، اليوم، 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34316.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، أنها سجّلت 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959، مشيرة إلى تعافي 12129 شخصاً.

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