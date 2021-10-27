عبدالعزيز بن سلمان: نعمل على إصدار إستراتيجية الطاقة تجسيداً للمبادرة السعودية الخضراء

أمن الطاقة ركيزة أساسية لدينا إلى جانب الرخاء الاقتصادي ومواجهة تحديات التغير المناخي

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية لدى المملكة، إلى جانب الرخاء الاقتصادي، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وأننا نعمل على إصدار إستراتيجية الطاقة.

وأضاف خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن إستراتيجية الطاقة تجسيدٌ للمبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، ومختلف المبادرات الأخرى.

وتابع: التزامنا بما تعهدنا به فيما يتعلق بالبيئة.