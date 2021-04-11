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لن يكون في الأفق هلال ليُرى اليوم.. المسند: غرة رمضان الثلاثاء

القمر سيغرب مساءً قبل الشمس بنحو 26 دقيقة ولم يحدث الاقتران

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبد الله المسند؛ اليوم 29 #شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبل الشمس بنحو 26 دقيقة، وفق أفق #مكة المكرّمة ولم يحدث الاقتران، ولم يُولد الهلال بعد.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الإثنين 30 شعبان (12 أبريل) 05:31 (ص)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم وغرة #رمضان الثلاثاء.

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لن يكون في الأفق هلال ليُرى اليوم.. المسند: غرة رمضان الثلاثاء
سبق

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبد الله المسند؛ اليوم 29 #شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبل الشمس بنحو 26 دقيقة، وفق أفق #مكة المكرّمة ولم يحدث الاقتران، ولم يُولد الهلال بعد.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الإثنين 30 شعبان (12 أبريل) 05:31 (ص)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم وغرة #رمضان الثلاثاء.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:32 AM

لن يكون في الأفق هلال ليُرى اليوم.. المسند: غرة رمضان الثلاثاء

القمر سيغرب مساءً قبل الشمس بنحو 26 دقيقة ولم يحدث الاقتران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,054

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبد الله المسند؛ اليوم 29 #شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبل الشمس بنحو 26 دقيقة، وفق أفق #مكة المكرّمة ولم يحدث الاقتران، ولم يُولد الهلال بعد.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الإثنين 30 شعبان (12 أبريل) 05:31 (ص)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم وغرة #رمضان الثلاثاء.

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