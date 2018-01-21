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"فلكية جدة": الشمس الوهمية تزين سماء الشتاء بالسعودية

"أبوزاهرة": تبدو أحيانًا أكثر سطوعًا وتبدو مثل شمسين

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن فصل الشتاء يشهد عدة ظواهر جوية بصرية تشاهد في السماء تشمل لطخة من الضوء بلون قوس قزح على جانبي الشمس تسمى "الشمس الوهمية"، كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأكد المهندس أبوزاهرة أنها تشبه الشمس الوهمية قوس قزح لكنها أكثر شيوعًا من أقواس قزح، تبدو أحيانًا أكثر سطوعًا وتبدو مثل شمسين، وهي تتشكل على بعد حوالي 22 درجة إلى يسار أو يمين الشمس عندما يضرب ضوء الشمس غيومًا من بلورات الجليد التي تعمل كمنشور.

وأضاف أبو زهرة أنه غالبًا ما تظهر الشمس الوهمية بيضاء ولكنها في بعض الأحيان تكون ملونة تمامًا، وتبدو مثل بقع قوس قزح. تنتقل الألوان عادةً من اللون الأحمر الأقرب إلى الشمس، إلى اللون الأزرق في الجهة البعيدة عن الشمس.

وأشار إلى أن هناك بعض الاختلافات بين قوس قزح والشمس الوهمية، حيث ترى أقواس قزح عند النظر بعيدًا عن الشمس، في حين ترى الشمس الوهمية عندما تنظر نحو الشمس وقت الشروق أو الغروب بالقرب من الأفق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": الشمس الوهمية تزين سماء الشتاء بالسعودية
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن فصل الشتاء يشهد عدة ظواهر جوية بصرية تشاهد في السماء تشمل لطخة من الضوء بلون قوس قزح على جانبي الشمس تسمى "الشمس الوهمية"، كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأكد المهندس أبوزاهرة أنها تشبه الشمس الوهمية قوس قزح لكنها أكثر شيوعًا من أقواس قزح، تبدو أحيانًا أكثر سطوعًا وتبدو مثل شمسين، وهي تتشكل على بعد حوالي 22 درجة إلى يسار أو يمين الشمس عندما يضرب ضوء الشمس غيومًا من بلورات الجليد التي تعمل كمنشور.

وأضاف أبو زهرة أنه غالبًا ما تظهر الشمس الوهمية بيضاء ولكنها في بعض الأحيان تكون ملونة تمامًا، وتبدو مثل بقع قوس قزح. تنتقل الألوان عادةً من اللون الأحمر الأقرب إلى الشمس، إلى اللون الأزرق في الجهة البعيدة عن الشمس.

وأشار إلى أن هناك بعض الاختلافات بين قوس قزح والشمس الوهمية، حيث ترى أقواس قزح عند النظر بعيدًا عن الشمس، في حين ترى الشمس الوهمية عندما تنظر نحو الشمس وقت الشروق أو الغروب بالقرب من الأفق.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
06:56 PM

"فلكية جدة": الشمس الوهمية تزين سماء الشتاء بالسعودية

"أبوزاهرة": تبدو أحيانًا أكثر سطوعًا وتبدو مثل شمسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن فصل الشتاء يشهد عدة ظواهر جوية بصرية تشاهد في السماء تشمل لطخة من الضوء بلون قوس قزح على جانبي الشمس تسمى "الشمس الوهمية"، كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأكد المهندس أبوزاهرة أنها تشبه الشمس الوهمية قوس قزح لكنها أكثر شيوعًا من أقواس قزح، تبدو أحيانًا أكثر سطوعًا وتبدو مثل شمسين، وهي تتشكل على بعد حوالي 22 درجة إلى يسار أو يمين الشمس عندما يضرب ضوء الشمس غيومًا من بلورات الجليد التي تعمل كمنشور.

وأضاف أبو زهرة أنه غالبًا ما تظهر الشمس الوهمية بيضاء ولكنها في بعض الأحيان تكون ملونة تمامًا، وتبدو مثل بقع قوس قزح. تنتقل الألوان عادةً من اللون الأحمر الأقرب إلى الشمس، إلى اللون الأزرق في الجهة البعيدة عن الشمس.

وأشار إلى أن هناك بعض الاختلافات بين قوس قزح والشمس الوهمية، حيث ترى أقواس قزح عند النظر بعيدًا عن الشمس، في حين ترى الشمس الوهمية عندما تنظر نحو الشمس وقت الشروق أو الغروب بالقرب من الأفق.

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