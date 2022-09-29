5 معارض تاريخية وأسواق شعبية بحفل فرع هيئة الصحفيين لليوم الوطني بأم القرى

تضمّن إلقاء قصائد وأعمال فنية بهذه المناسبة

احتفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى مساء أمس، باليوم الوطني لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الـ91 بمقر الجامعة بحي العزيزية، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتضمن الحفل 5 معارض ثرية بثروات وعروض فريدة وتاريخية لملوك المملكة والعملات السعودية والمصنفات من منسوبي الجامعة والفنون البصرية عن الوطن والحج والعمرة في العصر السعودي وكذلك للبيت المكي والأسواق الشعبية.

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، بكلمة بهذه المناسبة أن مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - أسس دعائم هذه البلاد على الإيمان والتقوى وعلى ما يحب ويرضى، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى المباركة تؤكد النهج السليم التي تنتهجه بلادنا العزيزة في إدارة البلاد، مهنئا القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة الغالية وبما تحقق من انجازات لهذا الوطن المعطاء و التي يشهد بها القاصي والداني على ريادة المملكة بمختلف المجالات.

وأعقب ذلك كلمة لأعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة وألقاها نيابة عنهم التربوي والإعلامي خالد بن محمد الحسيني، والذي أكد أن هذه البلاد تعيش في يومها الوطني أياماً جميلة جدًا، في ظل رؤية 2030 التي انطلقت بمقومات وإنتاج ستفرز الكثير من المشاريع والوظائف والكثير من الأمور التي ستضفي على هذا الوطن الفرحة اليومية، وأن الفرحة باليوم الوطني لا تتعلق بيوم واحد، كون الوطن كل يوم هو في منصات التتويج، منوها بأن وجود الحرمين الشريفين في هذه البلاد يزيدنا فخرًا واعتزازاً، ونرفع رؤوسنا عالية بأننا بلاد الحرمين في ظل وجود قيادة مثل القيادة التي تقود هذه الوطن الغالي.

ثم ألقى الشاعر طالب بن علي الذبياني قصيدة وطنية شعرية نالت استحسان الحضور، كما ألقيت شيلة شعرية، وكذلك تقديم عرض مرئي عن منجزات فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة خلال الفترة الماضية.

كما ألقى المشرف العام على إدارة المتاحف بجامعة ام القرى الدكتور فهد المالكي كلمة تطرق خلالها لأهمية المناسبة واستعرض محتويات المعارض الخمسة الثرية بثروات كبيرة لا تقدر بثمن لكونها عروض فريدة وتاريخية لملوك المملكة والعملات السعودية والمصنفات من منسوبي الجامعة عن الوطن، والفنون البصرية عن الوطن والحج والعمرة في العصر السعودي وكذلك للبيت المكي والأسواق الشعبية.

كما تضمّن الحفل تكريم شركاء النجاح لهذه المناسبة وهم الدكتور فهد المالكي المشرف العام على المتاحف بجامعة أم القرى وعادل الفرج رئيس مجلس إدارة مؤسسة رؤيا المستقبل ومساعد المسعودي رئيس مجلس صحيفة عين الوطن.

واختتم الحفل بجولة على معارض لملوك المملكة والعملات السعودية والحج والعمرة في العصر السعودي.

وتحدث المهتم بجمع العملات الأثرية محمد حمدان البراق بأن المعرض تضمن الكثير من النوادر النقدية بدءا من الدولة الأموية حتى العهد السعودي وبالعملات القديمة والنادرة ومنها الورقية والمعدنية، وبالإضافة الى البعض منها ما يعود إلى ما قبل الإسلام.

كما تحدث المهتم بمتاحف الحج والعمرة مصطفى الشنقيطي، بأن المعرض تضمن الحج بين الماضي والحاضر وتطور الحج في العهد السعودي بدءا من المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - والذي تم من خلاله عمل فيلم قصير يوضح التطور العظيم واهتمام ولاة الأمر بضيوف الرحمن، مشيرًا في الوقت نفسه بأنه مهتم بالمتاحف ويملك متحف رسالة سلام بالحديبية.