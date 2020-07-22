الأجهزة الأمنية تضبط المشاركين في مشاجرة جماعية بين مقيمين ومواطن

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية ضبطت المشاركين في المشاجرة الجماعية التي تم تداول مقطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر المضاربة الجماعية لمجموعة من الأشخاص بشارع الإسكان بحي مدائن الفهد، بين مواطن ومقيمين؛ لخلاف على قيمة إصلاح مركبة.

وتشير المعلومات إلى أن المشاجرة وقعت بعد نقاش تطور لمضاربة جماعية.

ووفقاً للمعلومات تم ضبطهم في حينه من قبل الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.