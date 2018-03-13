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السودان يُلغي المؤتمرات الحكومية بعد وفاة أول مصاب بـ"كورونا"

مشاورات لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات

أعلن وزير الصحة السوداني، أن الجيش حدد أماكن إيواء وطبابة للمواطنين العائدين إلى البلاد، إضافة إلى إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة كل الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر، وذلك عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير إن مشاورات تجري حالياً لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بمرض "كورونا المستجد"، وذلك لمصاب بالمرض توفي يوم أمس في العاصمة الخرطوم، وهو رجل خمسيني يسكن في الولاية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة السودانية السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يُلغي المؤتمرات الحكومية بعد وفاة أول مصاب بـ"كورونا"
سبق

أعلن وزير الصحة السوداني، أن الجيش حدد أماكن إيواء وطبابة للمواطنين العائدين إلى البلاد، إضافة إلى إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة كل الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر، وذلك عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير إن مشاورات تجري حالياً لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بمرض "كورونا المستجد"، وذلك لمصاب بالمرض توفي يوم أمس في العاصمة الخرطوم، وهو رجل خمسيني يسكن في الولاية.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
08:44 PM

السودان يُلغي المؤتمرات الحكومية بعد وفاة أول مصاب بـ"كورونا"

مشاورات لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات

A A A
خالد الشاماني - الرياض
0
1,014

أعلن وزير الصحة السوداني، أن الجيش حدد أماكن إيواء وطبابة للمواطنين العائدين إلى البلاد، إضافة إلى إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة كل الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر، وذلك عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير إن مشاورات تجري حالياً لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بمرض "كورونا المستجد"، وذلك لمصاب بالمرض توفي يوم أمس في العاصمة الخرطوم، وهو رجل خمسيني يسكن في الولاية.

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